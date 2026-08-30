La Juventud Radical de Río Negro renovó autoridades y busca recuperar protagonismo en toda la provincia

La Juventud Radical de Río Negro inició una nueva etapa con la renovación de sus autoridades y la elección de Graciela «Gachy» Trincheri como presidenta del espacio provincial. El encuentro se realizó en el Comité Central de la Unión Cívica Radical en Viedma y reunió a jóvenes de distintas localidades de la provincia.

La reorganización apunta a recuperar y fortalecer la presencia de la JR en los distintos circuitos y localidades rionegrinas, además de generar nuevos espacios de formación, debate y participación política.

Trincheri llamó a recuperar la participación de los jóvenes en la UCR de Río Negro

Tras asumir la conducción, Trincheri destacó el reencuentro de jóvenes radicales de distintos puntos de Río Negro y planteó como uno de los principales desafíos ampliar la participación dentro del espacio.

«Después de mucho tiempo, volvimos a poner en marcha la Juventud Radical de Río Negro. Volvimos a encontrarnos desde distintas ciudades, con diferentes historias, pero con la misma convicción», expresó.

La nueva presidenta sostuvo que la juventud debe tener un rol activo dentro del partido y remarcó su intención de impulsar un espacio con capacidad para debatir, proponer y llevar adelante iniciativas.

«Creo en una juventud que se anima a discutir, a proponer y a hacer», afirmó Trincheri, quien definió su llegada a la conducción como una responsabilidad, pero también como una oportunidad para volver a movilizar al partido desde las nuevas generaciones.

El rol de los jóvenes dentro de la UCR

El presidente del Comité Central de la UCR Río Negro, Ariel Bernatene, acompañó la renovación y puso el foco en la necesidad de que los jóvenes tengan participación concreta en las decisiones partidarias y en la discusión política provincial.

«La juventud no es solamente el futuro, sino protagonista del presente», señaló Bernatene. En esa línea, sostuvo que el objetivo es que los jóvenes puedan aportar ideas, debatir y ocupar espacios de decisión.

«No queremos que sean espectadores de lo que viene. Queremos que sean parte de su construcción, con libertad para pensar, valentía para actuar y solidaridad para construir», afirmó.

La renovación de la JR se da en un contexto de reorganización interna del radicalismo rionegrino, con el desafío de fortalecer su estructura territorial y recuperar espacios de participación en las distintas localidades.

Una juventud con presencia territorial

Esteban Arámbulo, delegado de la Juventud Radical de Río Negro ante el Comité Central y uno de los impulsores del proceso de reorganización, destacó que el encuentro permitió avanzar en una agenda vinculada con la participación territorial y la formación política.

Según explicó, uno de los objetivos será fortalecer las articulaciones entre las estructuras circuitales y locales, además de promover la incorporación de nuevos jóvenes al espacio.

«El desafío que tenemos por delante es claro: construir una juventud activa, territorial y protagonista, con nuevas ideas y la mirada puesta en el presente y en el futuro», sostuvo Arámbulo.

Desde la UCR Río Negro destacaron la renovación de autoridades y plantearon como horizonte consolidar una Juventud Radical «federal, abierta y presente» en los pueblos y ciudades de la provincia.

Con Trincheri al frente, la JR provincial buscará ahora consolidar su nueva estructura, ampliar su participación territorial y generar espacios donde las nuevas generaciones puedan tener mayor protagonismo dentro del radicalismo rionegrino.