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Buteler encendió la nueva iluminación de la Ruta 65 y anticipó otra inauguración para septiembre

El tramo que conecta desde las calles Mosconi en Cipolletti con hasta Puente 83 ya cuenta con nuevas luces. El intendente anunció además que en 30 días se inaugurará la iluminación completa de la Ruta Chica, con financiamiento provincial.

Redacción

Por Redacción

Se inauguró 2,5 kilómetros de alumbrado desde la calle Mosconi hasta Puente 83. Foto: gentileza.

Se inauguró 2,5 kilómetros de alumbrado desde la calle Mosconi hasta Puente 83. Foto: gentileza.

Cipolletti inauguró la iluminación de los 2,5 kilómetros de ciclovía que conectan la ciudad con Fernández Oro sobre la Ruta 65, en un tramo que hasta ahora permanecía completamente a oscuras durante la noche.

La inauguración se realizó durante una recorrida nocturna encabezada por el intendente Rodrigo Buteler, quien destacó que la nueva iluminación busca brindar mayor seguridad a quienes utilizan la ciclovía para trasladarse, especialmente durante los horarios de trabajo y actividad deportiva.

“Hay obras que empiezan y hay obras que se terminan”, señaló Buteler durante la recorrida, antes de realizar el encendido simbólico de las nuevas luminarias.

El próximo anuncio: toda la Ruta Chica iluminada

Durante la inauguración, el intendente anticipó además que en 30 días se inaugurará la iluminación completa de la Ruta Chica, en un acto que, según adelantó, contará con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck.

La obra será financiada por el Gobierno de Río Negro y completará la intervención sobre este corredor que conecta Cipolletti con Fernández Oro. “En 30 días inauguramos la iluminación completa de la Ruta Chica con el gobernador, financiado por el gobierno provincial”, anunció Buteler.

El intendente planteó estas intervenciones como parte de una agenda de obras vinculadas con la conectividad y la infraestructura urbana. “Obra por obra, calle por calle, conectividad por conectividad”, sostuvo al cerrar la recorrida.


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Cipolletti inauguró la iluminación de los 2,5 kilómetros de ciclovía que conectan la ciudad con Fernández Oro sobre la Ruta 65, en un tramo que hasta ahora permanecía completamente a oscuras durante la noche.

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