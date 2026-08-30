Neuquén y Río Negro, entre las provincias con mejores condiciones para crecer

¿Cómo saber cómo está la infancia de un país? La respuesta no está solamente en cuántos chicos viven en hogares pobres o en cuántos asisten a la escuela. También importa si tienen acceso a la salud, si pueden completar su educación, si viven en condiciones materiales adecuadas y si están protegidos frente a distintas formas de violencia.

Con esa mirada integral, UNICEF elaboró el Índice Provincial de la Niñez (IPN), una herramienta que permite observar y comparar la situación de niñas, niños y adolescentes en las 24 jurisdicciones argentinas.

El índice combina indicadores de cuatro grandes dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia. El resultado busca ofrecer una fotografía más completa de las oportunidades que tienen las infancias según el lugar del país en el que nacen y crecen.

El indicador se expresa en una escala de 0 a 1 y permite seguir la evolución de cada provincia a lo largo del tiempo. Uno de los datos que surge del análisis es que 22 de las 24 jurisdicciones mejoraron su índice entre 2016 y 2025.

Pero detrás de esa mejora general aparece una segunda realidad: no todas las provincias avanzaron al mismo ritmo ni parten de las mismas condiciones.

Que 22 provincias hayan mejorado su situación en el período analizado es un dato positivo. Sin embargo, UNICEF advierte que las diferencias entre jurisdicciones continúan siendo significativas.

La comparación permite observar que una mejora del promedio nacional no necesariamente significa que todos los chicos tengan las mismas oportunidades. Algunas provincias avanzan más rápidamente en determinadas dimensiones, mientras que otras presentan mayores dificultades.

Ese dato es especialmente importante porque las cuatro dimensiones están relacionadas. Las condiciones económicas de una familia pueden impactar en las posibilidades educativas, las dificultades de acceso a determinados servicios pueden profundizar las desigualdades sanitarias y, a su vez, las situaciones de vulnerabilidad pueden aumentar la exposición a diferentes formas de violencia. Por eso, el índice propone mirar la infancia desde una perspectiva integral y territorial.

La Patagonia, bajo la lupa

La mirada territorial también permite detenerse en las provincias patagónicas y preguntarse cómo se ubican frente al promedio nacional. En una región caracterizada por grandes distancias, poblaciones dispersas y fuertes diferencias entre los principales centros urbanos y las localidades más pequeñas, el acceso a servicios esenciales constituye uno de los desafíos centrales para garantizar igualdad de oportunidades.

En este sentido, contar con indicadores que permitan comparar la situación de las infancias no solo sirve para describir una realidad: también puede convertirse en una herramienta para definir prioridades y orientar políticas públicas.

Porque cuando se habla de infancia, las diferencias territoriales no son solamente estadísticas. Se traducen en algo mucho más concreto: las oportunidades que tiene cada chico de crecer en condiciones dignas no deberían depender del lugar donde le tocó nacer.