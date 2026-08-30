Pileta olímpica en Neuquén: hay fecha para la licitación

Figueroa junto a los deportistas neuquinos y a Gonzalo Bonadeo, en un día de anuncios. (Neuquén Informa)

Rolando Figueroa participó de la primera Expo Deportes Neuquén y en medio de numerosas actividades, hizo un anuncio muy importante: el 10 de septiembre licitará el primer natatorio olímpico, una obra clave para la zona.

La pileta estará se construirá en el predio de la Ciudad Deportiva de la capital provincial y será determinante para el desarrollo de la actividad. Tendrá 50 x 25 metros y permitirá con los nadadores locales tengan una adecuada preparación para medirse con los mejores.

El gobernador explicó además que a mediados de octubre lanzará Neuquén Mueve en el estadio Ruca Che para dar a conocer todas las obras de infraestructura deportiva planificadas a nivel territorial como los nuevos centros deportivos comunitarios que se sumarán a los que ya está ejecutando el gobierno provincial.

En el caso de la natación habrá una pileta por región, como así también gimnasios en las localidades donde aún no cuentan con este tipo de espacios; incluyendo también un centro de iniciación deportiva en el predio de la Ciudad Deportiva.

Deportistas destacados

La Expo Deportes tuvo su primera edición enmarcada en el Día del Deportista Neuquino, que fue el 12 de agosto. Por eso estuvieron presentes destacados atletas que dejaron su marca como José Luis Lozano, Rosana Sastre, Sergio Mangín, Lorena Briceño, Juan de la Cruz Labrín y Tranquilino Valenzuela. Entre los actuales, dijeron presente el campeón olímpico Iñaki Basilof, la campeona mundial Gisela Bonomi y el todavía vigente Javier Carriqueo.

Figueroa agradeció a la ministra Josefina Codermatz y al equipo de la secretaría de Deportes por haber planificado una jornada como la que se vivió en la Ciudad Deportiva y que tuvo como invitado a Gonzalo Bonadeo, quien dio una charla sobre Clubes Sociales.