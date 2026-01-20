Debuts positivos de los argentinos en el Australian Open: cinco tenistas avanzaron a 2° ronda

Esta madrugada terminó la 1° ronda del Abierto de Australia, que contó con la participación de 9 argentinos. Fue un debut positivo, ya que 5 tenistas albicelestes avanzaron a la siguiente fase del certamen.

En el arranque del torneo, Tomás Etcheverry luchó para derrotar al serbio Kecmanovic en cinco sets. También hubo triunfos contundentes (3-0) de Francisco Cerúndolo y Francisco Comesaña frente al chino Zhang y al estadounidense Kypson, respectivamente.

Etcheverry avanzó de ronda tras cuatro horas de partido.

Sebastián Báez, que venía de caer en la final del ATP 250 de Auckland, luchó más de lo esperado para vencer al francés Mpetshi Perricard. Tras quedarse con los dos primeros sets, el bonaerense tuvo servicio para partido en la cuarta manga, pero no lo concretó y debió disputar el quinto y definitivo, donde se llevó la victoria.

La primer caída en el certamen fue la de Camilo Ugo Carabelli, que nada pudo hacer ante el húngaro Fucsovics y cayó en sets corridos. Mariano Navone también perdió en el debut contra el serbio Medjedovic.

Además, Juan Manuel Cerúndolo, el menor de los hermanos, a pesar de comenzar ganando su partido, quedó eliminado frente al local Thompson. Por otro lado, Solana Sierra fue la única argentina en la rama femenina. Lamentablemente, la marplatense poco pudo hacer contra la japonesa Uchijima y cayó en sets corridos.

La sorpresa de la primera ronda fue Thiago Tirante. El platense disputó su primer partido en el cuadro principal del torneo y lo sacó adelante de manera brillante ante el australiano Vukic. Con la victoria, avanzó seis puestos en el ranking ATP y actualmente se ubica 96°.

Tirante sumó su primer victoria en Melbourne.

Rivales y horarios de los argentinos en segunda ronda

Este martes por la noche comenzará la segunda ronda del Abierto de Australia en Melbourne Park y habrá gran presencia albiceleste. A partir de las 21 (hora Argentina), Francisco Cerúndolo se verá las caras frente al bosnio Dzumhur (66°). En simultaneo, Tirante tendrá un duelo durísimo: se medirá ante el estadounidense Tommy Paul (20°).

Mas adelante saldrá a la cancha Tomás Etcheverry. El platense jugará en el segundo turno de la cancha 7 contra el británico Fery (186°), proveniente de la Qualy. El partido comenzará después de las 22:10. Ya en la madrugada argentina, Francisco Comesaña enfrentará al estadounidense Tiafoe (34°) en el Margaret Court Arena. El horario aproximado de inicio es las 6:10. Por último, Seba Báez jugará recién el viernes australiano y se medirá ante el italiano Lucas Darderi (22°), con horario a confirmar.