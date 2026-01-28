Mundialito 2026: se disputaron los 16avos y ya están los cruces de octavos en la categoría 2013

Argentinos Juniors ganó los seis partidos que disputó en Allen, anotando 49 goles y recibiendo solamente uno. (Foto: Sofía Freire).

Los 16avos de final del Mundialito se disputaron en General Roca, Cipolletti, Choele Choel, Río Colorado, Cervantes y Allen. Además, en la Zona 1 de Viedma ya se definió el primer clasificado a los cuartos de final: Estudiantes de La Plata venció 2 a 0 a Deportivo Cultural y terminó la fase invicto.

En la subsede de Sportsman de Choele Choel se vivieron los encuentros más vibrantes, ya que ambas series se definieron desde los doce pasos.

Talleres de San Antonio Oeste e Independiente de Río Colorado empataron 2 a 2 en el tiempo regular. En la tanda de penales, el Rojo se impuso 4 a 3 y eliminó a los de San Antonio, que habían sido punteros en su zona.

El otro duelo definido por la misma vía fue entre Villa Congreso de Viedma y Juventud Agraria, que también igualaron 2 a 2 en los 90 minutos. Desde el punto penal, Villa fue superior y ganó 4 a 1.

De esta manera, Villa Congreso e Independiente de Río Colorado se medirán en octavos, y el ganador se cruzará con el Pincha en cuartos de final, a disputarse en Choele Choel.

Triple actividad en General Roca

En el Estadio Luis Maiolino, Lanús sigue con andar perfecto: derrotó 3 a 0 a Fernández Oro y ratificó el dominio mostrado en la fase de grupos. Por su parte, Deportivo Roca Naranja goleó 6 a 0 a Puente Molina de Luis Beltrán y se posiciona como uno de los favoritos del certamen.

El otro encuentro se disputó en el Complejo Deportivo Roca, donde Unión Alem Progresista de Allen Azul venció 2 a 0 a Asociación Civil Unión Chos Malal.

La acción en Cervantes

CECAP Rojo todavía no conoce la derrota en el Mundialito. El equipo de General Roca volvió a pisar fuerte en Cervantes y goleó 3 a 0 a Escuela Deportiva ATSA. En tanto, el otro duelo de la subsede fue victoria para Gavas FC, que se impuso 1 a 0 ante Argentinos del Norte Rojo.

Este miércoles, CECAP se medirá en un duelo muy difícil frente a Deportivo Roca Naranja, nuevamente en Cervantes. Por su parte, Gavas se enfrentará con Lanús en el Maiolino. Los ganadores de estos dos encuentros se cruzarán en los cuartos de final, también en el Luis Maiolino.

Los partidos en Cipolletti y Allen

En la subsede de La Amistad, La Vecicanterita se impuso por 7 a 2 ante Unión Deportiva de Catriel. La gran figura del equipo es Iván Calfín, goleador del Mundialito con la increíble cifra de 24 tantos en cinco partidos. Además, los locales de La Amistad también pisaron fuerte y golearon 6 a 0 a Independiente de Catriel Verde.

En Allen, en la cancha del Mago, Argentinos Juniors volvió a demostrar de qué está hecho y aplastó 13 a 0 a Los Picantitos de San Antonio Oeste.

La Vecicanterita viajará a Allen para visitar a Unión Alem Progresista Azul, en busca de un lugar en los cuartos. El ganador se enfrentará a Argentinos Juniors en la próxima instancia.

Por otro lado, La Amistad ya está entre los mejores ocho y se medirá con San Esteban, el equipo que ganó la subsede de Puerto Moreno en Bariloche.

Los duelos de la fase eliminatoria: uno por uno

Octavos de final este miércoles en Choele Choel:

Independiente de Río Colorado vs Villa Congreso de Viedma

El ganador se medirá con Estudiantes de La Plata en cuartos, el jueves 29 de enero.

Octavos de final este miércoles en Cervantes:

CECAP Rojo vs Deportivo Roca Naranja

Octavos de final este miércoles en General Roca:

Lanús vs Gavas FC

Octavos de final este miércoles en Allen:

Unión Alem Progresista de Allen vs La Vecicanterita de Cipolletti

El ganador se cruzará con Argentinos Juniors el jueves 29.

Cuartos de final en Allen, el jueves 29:

La Amistad de Cipolletti vs San Esteban de Bariloche

De esta manera, La Amistad de Cipolletti, San Esteban de Bariloche, Argentinos Juniors y Estudiantes de La Plata ya están entre los ocho mejores del torneo. Los otros cuatro saldrán de los cruces entre Independiente RC – Villa Congreso, CECAP Rojo – Deportivo Roca Naranja, Lanús – Gavas y Unión – La Vecicanerita.