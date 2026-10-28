Deportivo Viedma sale de gira y buscar prolongar el camino triunfal en la Liga Argentina

Luego del gran debut días atrás en el Polideportivo Cayetano Arias, el plantel de Deportivo Viedma hace las valijas y se prepara para la primera gira de visitante en la Liga Argentina de Básquet 2026/27.

El combinado rionegrino, que se estrenó con una sólida victoria ante Pico FC en condición de local, afrontará tres encuentros fuera de casa en la continuidad del certamen, procurando continuar por el camino del éxito.

El recorrido comenzará el sábado 31 de octubre, visitando a Ciclista de Junín. Luego, el lunes 2 de noviembre, la gira continuará con el choque ante Pergamino, mientras que el miércoles 4, Depo cerrará esta primera gira frente a Centenario de Venado Tuerto.

Los dirigidos por Guillermo Bogliacino buscarán afianzar el buen andamiaje exhibido en la primera fecha y, en lo posible, cosechar la mayor cantidad de resultados positivos posibles en este arranque de competencia.

Debut sólido

Deportivo Viedma empezó de la mejor manera su camino en la Liga Argentina de básquet y venció con autoridad a Pico FC en el Cayetano Arias. Fue 86-76, en un duelo en el que siempre controló el marcador.

Desde el inicio, Depo mostró intensidad. Con un plantel renovado, el Depo encontró rápidamente su juego y comenzó a marcar diferencias frente a un rival que intentó mantenerse en partido. Si bien hubo algunas lagunas, el conjunto rionegrino dominó durante todo el partido.

Luciano Cáceres fue el goleador aquella noche con 25 puntos, seguido de dos de los refuerzos: Gastón Bertona, con 16, y el chileno Marcelo Pérez, con 13. Lucas González fue el líder de los rebotes, con 8.

Cronograma de partidos

Sábado 31 de octubre: vs. Ciclista de Junín.

Lunes 2 de noviembre: vs. Pergamino.