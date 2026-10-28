Liga Femenina de básquet: Independiente y Biguá tienen su primera gira en Capital Federal

Luego de seis partidos en tierras neuquinas, llegó la hora de la primera gira para Independiente y Biguá en la Liga Femenina de básquet. Entre el jueves 29 y el viernes 30, se cruzarán con Vélez y Boca, el gran candidato de la competencia. En su segunda experiencia en la elite, las capitalinas saben de qué se trata y van por alegrías a tierras porteñas.

El jueves a las 20, las Xeneizes recibirán a las Verdes en el Luis Conde, más conocida como La Bombonerita; mientras que a las 21, las Velezanas harán lo propio con las Rojas en el Victor Barba de Liniers. El viernes irán cruzadas: a las 20 jugarán Vélez-Biguá y a las 20:30 Boca-Independiente.

Candela Gentinetta, una de las tantas estelares de las Xeneizes. (LFB)

Independiente, con rendimiento perfecto

Las Rojas de Gabriel Del Egido tuvieron un arranque perfecto en la zona Sur de la competencia y superaron a Biguá, Quilmes y Unión Bahía. Se hizo fuerte en su Caldera y ahora va por más en Capital Federal. Con marca de 3-0 es escolta de Boca (4-0) y si supera a las velezanas puede haber duelo de invictas. Con Jacqueline Soto, Josefina Torruela y Sofía Cabrera como referentes, Independiente dejó en claro que tiene intenciones de hacer ruido en la máxima competencia nacional.

Biguá se sacó la mufa y va por más

Biguá viene de su primer triunfo en la Liga, con un ajustado partido que se difinió en tiempo extra ante Unión Bahía y ahora tratará de tomar impulso. Sabe que el duelo ante Boca es muy complejo, pero saldrá a pelearlo. Está claro que el duelo a ganar es ante Vélez, pero el calendatio marca un exigente inicio de gira. Si vuelve Agustina Jourdheuil, las chances serán mayores. En el último juego hubo un buen debut de Florencia Ortiz, Julieta Tell está en un nivel alto y Javier Ielmini cuenta con armas para dar pelea.

¿Qué tienen Boca y Vélez?

Boca es el gran favorito porque hizo mucho ruido en el mercado de pases y se quedó con Luciana Delabarba, Julia y Florencia Fernández, Candela Gentinetta y Julieta Sienra, quien jugó el Regional para Centro Español de Plottier. Con esa base, más Gaby Fernández, integrante de la Generación Dorada, en el banco, tuvo un comienzo sin fallas y está 4-0.

Vélez es un equipo más terrenal, pero que también tiene un nombre de peso en el banco de suplentes. Sandra Pavón es la entrenadora principal y viene de la Selección Argentina, además de conocer el básquet metropolitano como pocas. Sus jugadoras más importantes son Sofía Lombardero, Lara Leivas, Abril Godoy y Macarena Juárez, entre otras. Como Biguá, llega a la cita con un registro de 1-2.