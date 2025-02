Del streaming al fútbol: Santiago Maratea jugará en un club del ascenso

El reconocido influencer Santiago Maratea, se sumará a la Reserva de Colegiales, equipo de la Primera Nacional, y buscará pelear por un puesto en el primer equipo.

El creador de contenido de 32 años defendió la camiseta de Ezeiza FC el año pasado, en el Torneo Promocional Amateur, y el pasado jueves, el Tricolor anunció la llegada del experto en redes, que se volvió viral por organizar la colecta de Independiente.

En un principio, Maratea entrenará con la reserva de la institución mientras la primera división del club afrontará el próximo sábado el duelo ante Arsenal de Sarandí desde las 17, en condición de local, por la tercera fecha del ascenso argentino.

«Les quiero agradecer a la gente de Colegiales por esta oportunidad y mandarles un saludo a todos los hinchas, que ojalá también me den la bienvenida. A partir de mañana voy a arrancar a entrenar con Reserva, estoy muy contento con este proyecto que apuntamos que tenga la seriedad que tiene el club», comentó el reconocido influencer.

A diferencia de lo sucedido con el streamer Spreen, quien debutó en Deportivo Riestra y jugó tan solo un minuto ante Vélez desatando una gran polémica en redes, lo de Maratea y Cole en principio parecería ser un proyecto a largo plazo.

«La idea no es que me metan de la nada a jugar en Primera ni mucho menos. Es entrenar, progresar y ganarme mi lugar si se me da la posibilidad. Obviamente cualquier otra cosa que pueda ayudar al club lo voy a hacer. No voy a hacer una colecta igual, no se asusten, no es el fin de todo esto. El fin es con seriedad, poder meterme, entrenar, progresar y compartir tiempo en el club con los chicos del plantel», aclaró el generador de contenido.