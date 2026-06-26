Dembélé hizo tres goles en 32 minutos para que Francia le gane a Noruega y quede primero en el grupo I del Mundial 2026

Tres: Ousmane Dembélé marcó un hat-trick en el primer tiempo ante Noruega y le está dando la victoria a Francia. (Foto: AP)

En la previa estaba todo dado para uno de los grandes partidos de la tercera fecha del Mundial 2026. Francia y Noruega llegaban con puntaje ideal tras ganar sus dos primeros encuentros y se enfrentaban para definir quién se quedaba con el liderazgo del grupo I. Sin embargo, el equipo nórdico sorprendió con una formación alternativa y le quitó dramatismo al duelo.

El entrenador Stale Solbakken decidió preservar a varios titulares pensando en los 16avos de final y apostó por una rotación amplia. Francia aprovechó el contexto desde el arranque y mostró una postura agresiva desde el primer minuto.

En ese contexto, Francia salió a imponer condiciones desde el arranque y a los 20 segundos ya avisó con un remate al travesaño de Kylian Mbappé. El gol llegó rápido: a los 7 minutos, Ousmane Dembélé recibió tras una gran asistencia del delantero del Real Madrid, se acomodó con un recorte hacia adentro y definió de derecha para poner el 1-0.

¡¡CUÁNTA CALIDAD!! Dembélé recibió tras un gran pase de Mbappé, se acomodó y la cruzó de derecha para el 1-0 de Francia vs. Noruega.



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A los 19 minutos, Les Bleus golpearon nuevamente con un contraataque letal. Otra vez apareció Dembélé por el sector derecho: el último ganador del Balón de Oro enganchó hacia el medio y sacó un remate de zurda desde afuera del área para estirar la ventaja.

¡¡SI LE DAN ESPACIO AL MOSQUITO, PICA!! Sensacional zurdazo de Dembélé para su doblete y el 2-0 parcial de Francia vs. Noruega.



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Sin embargo, Noruega respondió de inmediato. Sacó del medio y, apenas unos segundos después, encontró el descuento tras una buena acción individual de Thelo Aasgaard, que dejó en el camino a Dayot Upamecano y marcó el 2-1.

¡GOL SACANDO DEL MEDIO! Noruega reanudó el juego tras el doblete de Dembélé y Aasgaard marcó el 1-2 vs. Francia. ¡PARTIDAZO!



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Pero el extremo francés estaba intratable. Apenas pasada la media hora de partido, el Mosquito volvió a aparecer por derecha, esta vez dentro del área, y tras una serie de amagues encontró el espacio para volver a definir al palo lejano y establecer el 3-1 parcial, además de completar su hat-trick en 31 minutos y 45 segundos. De esta manera, Dembélé firmó el segundo triplete más rápido en la historia de los Mundiales, solo por detrás de los 24 minutos que necesitó Erich Probst con Austria en 1954.

ENCENDIDO NO, ¡¡LO QUE LE SIGUE!! Dembélé hizo parecer fácil lo difícil y marcó su HAT TRICK para el 3-1 de Francia sobre Noruega. 3 GOLES EN 32 MINUTOS, LOCURA TOTAL.



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Con este resultado, Francia se está asegurando el primer puesto del grupo I con puntaje ideal luego de derrotar previamente a Senegal e Irak, mientras que Noruega quedará segunda con seis unidades.