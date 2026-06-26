«Lo desarmaron casi por completo»: Manu Jove puso en duda el futuro del programa de Tomás Rebord en Blender

El periodista Manu Jove se pronunció este viernes sobre la crisis que atraviesa Blender tras las desvinculaciones de trabajadores. En un extenso mensaje en redes sociales, expresó su preocupación por la situación del canal.

El comunicador recordó que integra el streaming desde antes de su lanzamiento y explicó el estrecho vínculo que mantiene con el medio. «Formo parte de Blender incluso antes de su existencia como medio, cuando era apenas un proyecto de un grupo de amigos. Dejó de ser eso, a nivel gerencial, hace bastante tiempo», expresó a través de X.

Qué dijo Manu Jove sobre los despidos en Blender y la incertidumbre por el futuro del canal

En el mismo descargo, Jove también se refirió al impacto que tuvieron las desvinculaciones en uno de los ciclos del canal. «A esta hora no hay certezas sobre la continuidad de ‘Hay Algo Ahí‘, espacio que desarmaron casi por completo», afirmó.

Tomás Rebord, conductor de «Hay algo ahí» y la principal cara de Blender. Viajó al mundial de futbol y desde Estados Unicos expresó su solidaridad con los compañeros afectados.

El periodista agregó que el programa «es un programa que amamos hacer y que enorgullece a cada uno de sus integrantes». Luego señaló que «la bronca y la tristeza se mezclan también con la incertidumbre», en referencia al escenario que atraviesa el equipo.

La explicación de Blender tras los despidos y el conflicto interno con trabajadores

En paralelo, el dueño de Blender, el empresario misionero Augusto Marini, difundió un comunicado para explicar la decisión de desvincular a parte del personal. La empresa sostuvo que la medida alcanzó a personas que, según su postura, «no compartían los valores de la compañía».

En ese texto, la firma aseguró que «BLENDER es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones», además de defender su política laboral.

Marini también afirmó que «un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía» al intentar «condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes».