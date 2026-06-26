Control de gastos municipal: concejales solicitaron información sobre la contratación de módulos sanitarios en Viedma

El pedido de informe fue escrito por concejales de los bloques Vamos con Todos, Alianza Cambia Río Negro y Patria y Futuro, solicitando transparencia en la contratación e instalación de los baños ubicados en la Feria Municipal de Viedma.

La nota destinada al Poder Ejecutivo apunta a conocer los detalles de la contratación de los sanitarios con una inversión de más de $45 millones, los criterios de selección utilizados y la firma adjudicataria de la misma.

«El gobierno tiene que ser transparente»

De acuerdo a lo expresado por Julián Algañarás, autor del pedido de informe junto a las concejalas Lorena Alan, Vanessa Cacho Devincenzi y María Andría, el cuestionamiento no estaría relacionado con el monto de la inversión en sí ni con la necesidad de la infraestructura, sino con la adjudicación de la misma.

«La discusión viene por otro lado: quién es dueño de la empresa, qué dirección fiscal tiene, quién vive en esa dirección», señaló Algañarás.

En este sentido, el área de prensa del bloque Vamos con Todos confirmó que el pedido de informe se inició ante denuncias vecinales «señalando que el proveedor contratado podría tener un vínculo familiar con el intendente Marcos Castro y que la empresa tendría domicilio legal en el mismo domicilio del jefe comunal.»

Además, el edil remarcó que tanto él como sus compañeras firmantes, no pretenden perseguir a nadie, sino asegurar el control del gasto municipal, en tanto forma parte de sus funciones como miembros del Concejo.

«Lo que estamos pidiendo es transparencia. Cuando se utilizan fondos públicos, los vecinos tienen derecho a saber cómo se contrató, a quién se le compró, cuánto se pagó y si se respetaron todos los procedimientos legales», señalaron los concejales.

La respuesta del municipio: dos propuestas millonarias, 31 mil de diferencia

En respuesta al diario RIO NEGRO, las autoridades del municipio viedmense manifestaron que el pedido aún no ha ingresado formalmente al mismo.»Se viralizó en redes sociales. Cuando llegue, se responderá con el acto administrativo correspondiente.»

Además, en relación a la adjudicación de los sanitarios, confirmaron un costo de $45.312.000 adjudicado a Módulos Patagónicos SAS, representada por Nicolás Bambaci, al tener una propuesta menor a la presentada por Bero SRL correspondiente a $45.343.842.

Diferencia entre ambas propuestas $31.842 de pesos

En este sentido, manifestaron que la Comisión de Preadjudicación resolvió priorizar la oferta más baja con el objetivo de agilizar el inicio de la obra y disponer de las instalaciones en el menor tiempo posible.

En relación a los plazos, la obra se preveía en 30 días, pero su ejecución se extendió 15 días ante condiciones climáticas desfavorables.

Módulos sanitarios instalados en la Feria Municipal de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Al consultarle acerca de las características de los módulos, confirmaron que se trata de una estructura prefabricada de 6,10 x 2,44 metros equipada con dos baños de uso común y uno adaptado para personas con discapacidad.

Además, los mismos se encuentran revestidos y equipados con todos los servicios básicos necesarios, tales como instalaciones de agua, cloacas, iluminación LED y un tanque de agua con estructura propia. Mientras que en términos de accesibilidad cuentan con puerta corrediza de acceso, rampa y alero perimetral, pensados para personas con movilidad reducida.

Los mismos se encuentran abiertos al público de forma gratuita durante los días de feria, siendo provisionalmente los martes y sábados de 8 a 14 horas.