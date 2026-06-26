Roca superó a Neuquén y Bariloche en un ranking nacional sobre condiciones de vivienda

Roca quedó mejor posicionada que Neuquén y Bariloche en un ranking que evaluó las condiciones habitacionales de las principales ciudades del país. Un informe de la Fundación Tejido Urbano midió a 80 localidades de más de 50 mil habitantes a través de un Índice de Hábitat Urbano, elaborado con variables como acceso a servicios básicos, hacinamiento y calidad de las viviendas. Roca alcanzó 6,88 puntos, frente a 6,65 de Neuquén y 6,19 de Bariloche.

De acuerdo con el relevamiento, Roca ocupó el puesto 31, mientras que Neuquén quedó en el lugar 45 y Bariloche en el puesto 51. El promedio general fue de 6,2 puntos por lo que Roca y Neuquén quedaron por encima de ese valor, mientras que Bariloche se ubicó levemente por debajo.

Ranking de hábitat urbano: Viedma fue la ciudad patagónica mejor ubicada

Entre las ciudades patagónicas, la mejor ubicada fue el conglomerado Viedma – Carmen de Patagones, que alcanzó 7,24 puntos y se posicionó en el puesto 24 del listado nacional. También sobresalió Puerto Madryn, con 7,06, dentro de los primeros 30 lugares. Más atrás aparecieron Comodoro Rivadavia, con 6,93, apenas por encima de Roca. En tanto, Río Gallegos obtuvo 6,39.

El informe elaboró el Índice de Hábitat Urbano sobre una escala de cero a 10. Para construirlo consideró siete dimensiones: hacinamiento, viviendas irrecuperables, viviendas compartidas, deficiencias habitacionales recuperables, acceso a servicios básicos, regularidad en la tenencia y acceso a la propiedad.

Además del desempeño de las ciudades patagónicas, el trabajo marcó una brecha regional entre el centro del país y el norte argentino, donde se concentran los mayores déficits habitacionales.

Qué ciudades lideraron el ranking y cuáles quedaron en los últimos lugares

El estudio ubicó en los primeros puestos a Río Tercero (8,30), San Francisco (8,17), General Pico (8,16), Villa María (8,09) y Tres Arroyos (8,04). Ninguna ciudad alcanzó los nueve puntos, lo que evidencia que incluso las mejor posicionadas mantienen desafíos en materia habitacional.

Entre los grandes centros urbanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la mejor ubicada con 7,88, seguida por Rawson-Trelew, Mar del Plata, Bahía Blanca y Viedma-Carmen de Patagones.

En el otro extremo del ranking quedaron Tartagal (2,46), Orán (3,19), Clorinda (3,94), Perico (4,11), Presidencia Roque Sáenz Peña (4,15), Puerto Iguazú (4,61) y Formosa (4,96), todas con los índices más bajos del país.

El informe también advirtió que el 73% de los hogares urbanos argentinos presenta algún tipo de problema habitacional, según datos del Censo 2022. Entre las principales dificultades aparecen el acceso a servicios básicos, la precariedad de las viviendas y la irregularidad en la tenencia, problemáticas que afectan con distinta intensidad a todas las regiones del país.

Con información de Infobae