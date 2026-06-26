Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: rechazan la prisión domiciliaria para el imputado y prorrogan la investigación . Foto: Matías Subat

El Ministerio Público Fiscal (MPF) rechazó con éxito el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de Roberto Daniel Sánchez., el único imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko. El acusado permanece internado en el hospital Castro Rendón ante una eventual cirugía de urgencia; sin embargo, la Justicia determinó que continuará bajo prisión preventiva hasta que se cuente con un informe médico detallado.

La resolución se tomó ayer pasado el mediodía durante una audiencia en la Ciudad Judicial, encabezada por la fiscal del caso Guadalupe Inaudi y el fiscal jefe Agustín García, con el acompañamiento de la querella.

El estado de salud bajo la lupa judicial

El pedido de la defensa surgió luego de que el miércoles por la noche el detenido fuera trasladado de urgencia desde la Comisaría Segunda hacia el nosocomio regional. El argumento de su abogado defensor se basó en que el tratamiento postquirúrgico no podría llevarse a cabo en la dependencia policial, solicitando el beneficio de la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Ante esto, la fiscal Inaudi expuso que “Se le está brindando tratamiento. Desconocemos por lo prematura de la situación cuál va a ser el proceso tras la intervención quirúrgica. Hay cuestiones que debe evaluar un médico para que diga si puede seguir cumpliendo la prisión preventiva en la comisaría o si debe hacerlo en otro ámbito”.

El juez de garantías Juan Manuel Kees avaló la postura de la fiscalía. Dispuso que, tras la operación, Roberto Daniel Sánchez. permanezca internado en el hospital y que el cuerpo médico elabore un informe exhaustivo sobre la intervención y los cuidados necesarios. Una vez presentado dicho documento, la defensa podrá solicitar una nueva audiencia si lo considera necesario.

Asimismo, el magistrado autorizó que se notifique a la Comisaría Segunda el listado de familiares directos que solicitaron permiso para visitarlo en el centro de salud.

Prórroga en la investigación

En la misma jornada, el MPF solicitó ampliar el plazo de la investigación, cuyo vencimiento original estaba pautado para el próximo 5 de julio. El fiscal jefe Agustín García argumentó que la situación de salud del imputado obligó a suspender una audiencia de adelanto jurisdiccional de prueba clave que estaba prevista para el día de hoy.

El juez Kees respaldó la solicitud del Ministerio Público Fiscal y fijó el 2 de agosto como la nueva fecha límite para el cierre de la etapa preparatoria.

Un caso que va a jurado popular

Sánchez se encuentra imputado por el delito de homicidio triplemente calificado por ensañamiento, por odio a la identidad de género (transfemicidio) y por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediando violencia de género (femicidio).

Dada la gravedad de la calificación legal y la escala penal que prevé el Código Procesal Penal de Neuquén, el destino del acusado será juzgado y determinado por un jurado popular.