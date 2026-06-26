Río Negro reunió en Roca a 220 posibles proveedores para el futuro gasoducto dedicado Tratayén-SAO

El gasoducto unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro para abastecer las exportaciones de GNL del proyecto que impulsa Southern Energy. Foto: gobierno de Río Negro.

El gobierno de Río Negro realizó en General Roca una jornada de desarrollo de proveedores que reunió a 220 empresas locales, con el objetivo de brindar mayor información respecto al proyecto del gasoducto dedicado Tratayén-San Antonio Oeste, operado por San Matías Pipeline. La iniciativa unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro para transportar gas destinado a abastecer las exportaciones de gas natural licuado (GNL) del proyecto que impulsa Southern Energy.

El encuentro se enfocó en detallar a las empresas interesadas sobre los requisitos, condiciones y pasos necesarios para ser proveedoras e integrarse a la cadena de valor de los grandes proyectos energéticos que se están impulsado en la provincia.

Durante la jornada, representantes de la UTE conformada por Víctor Contreras y SICIM, empresa italiana vinculada al proyecto de Southern Enery, presentaron detalles del gasoducto, que recientemente fue abordado en la audiencia pública realizada en San Antonio Oeste.

La obra proyectada permitirá transportar gas desde Tratayén, en Neuquén, hasta la zona de San Antonio Oeste, con destino final en el área de Fuerte Argentino, y forma parte del esquema de infraestructura energética asociado al desarrollo del Gas Natural Licuado en el Golfo San Matías. Tendrá una extensión 472,5 kilómetros y una capacidad de transporte de 27 millones de metros cúbicos diarios.

En este contexto, desde la Provincia se presentó la iniciativa Aceleración Tech Río Negro, impulsada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) y Alkemy,. Forma parte de una política pública orientada a preparar a la población para los nuevos desafíos del mercado laboral y acompañar el crecimiento de la economía del conocimiento.

Foto: gobierno de Río Negro.

Según indicó el gobierno provincial, la propuesta busca que las empresas accedan a talento local validado, sin costo y con menor riesgo de contratación. La convocatoria está destinada a jóvenes radicados en Río Negro con conocimientos previos en programación, desarrollo de software o ciencia de datos.

Como parte de la actividad, las empresas expusieron cómo es el proceso para convertirse en proveedor, qué requisitos solicitan y qué demandas podrían abrirse a partir del avance del proyecto.

A su vez, equipos del Gobierno Provincial explicaron los alcances de la Ley 5804, vinculada a la prioridad de mano de obra local, y de la Ley 5805, que establece el Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores de Bienes, Servicios y Obras Rionegrinas.

La jornada contó con la participación de empresas, representantes de las cámaras comerciales de General Roca y Choele Choel, y de la Cámara de Empresas de Servicios de Río Negro. También acompañaron los legisladores provinciales Fabián Zgaib, Natalia Reynoso y Javier Acevedo, junto a la concejala de General Roca, Belén Bavastri.