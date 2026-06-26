Cipolletti aprobó un leasing por más de $2.600 millones para comprar 13 máquinas pesadas

El Concejo Deliberante de Cipolletti aprobó este viernes la contratación de un leasing por más de 2.600 millones de pesos destinado a renovar el parque automotor municipal. Según informó el intendente Rodrigo Buteler, la inversión permitirá adquirir 13 máquinas pesadas para fortalecer los servicios públicos de la ciudad.

«Estamos hablando de más de 2.600 millones de pesos, aproximadamente. Depende del dólar al momento de la aprobación del leasing y de la compra», explicó el jefe comunal de Cipolletti en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Los fondos se destinarán principalmente a la compra de maquinaria vial y de servicios. El listado incluye una motoniveladora, dos camiones con tanques cisterna, un camión volcador, un hidroelevador, una topadora, un desobstructor tipo váctor, dos camiones recolectores de residuos y otros equipos hasta completar las 13 unidades.

La sesión fue presidida por la titular del Concejo Deliberante, Karina Alvarez, y contó con la participación de los concejales Martín Posse, Adriana Dietrich, Ana María Napoli, Julio Araneda y Oscar Langowski, quienes aprobaron por unanimidad la totalidad de los expedientes incluidos en el orden del día.



La primera topadora y el primer camión desobstructor propios

Buteler destacó que el municipio contará por primera vez con una topadora y un desobstructor propios, dos equipos de alto costo que hasta ahora debían alquilarse para realizar distintos trabajos.

«Por primera vez vamos a tener una topadora y un desobstructor propio, que es un váctor de la municipalidad. Es una maquinaria pesada y cara. Por eso la municipalidad nunca tuvo. Hoy tomamos la decisión de que tenemos que tener algo propio y dejar de alquilar esa maquinaria«, afirmó Buteler.

El intendente aseguró que la incorporación de estos equipos permitirá mejorar la capacidad operativa del municipio y reducir la dependencia de servicios contratados.

También renovarán el transporte para personas con discapacidad

El leasing también contempla la compra de una nueva tráfic adaptada para el traslado de personas con discapacidad, equipada con rampa y las condiciones de accesibilidad correspondientes.

Buteler indicó que la unidad actual tiene más de tres décadas de antigüedad y presenta constantes problemas mecánicos. «Tenemos una muy vieja, del año noventa y pico, que se rompe todo el tiempo. También estamos modernizando la tráfic que se encarga de transportar a personas con discapacidad», señaló.

El jefe comunal consideró que, junto con otras adquisiciones ya previstas, la inversión permitirá actualizar el equipamiento municipal. Además, adelantó que la renovación continuará con la compra de seis camiones livianos, que serán incorporados mediante una licitación independiente y estarán destinados al traslado de materiales y personal municipal.

Otros expedientes que recibieron luz verde

Además del leasing, el Concejo Deliberante declaró de interés municipal el proyecto GIRSU Alto Valle, la iniciativa regional que busca transformar la gestión de los residuos urbanos en la región. Antes de la votación, la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, y la directora de Planificación y Proyectos Ambientales, Mileva Klein, expusieron los alcances del plan, que prevé la construcción de infraestructura para el tratamiento de residuos y un esquema de trabajo conjunto entre los municipios del Alto Valle.

Durante la sesión también fueron aprobados por unanimidad el Informe de la Cuenta General del Ejercicio 2025 y el cierre de la Cuenta General del mismo período, luego de la exposición del contralor municipal, Daniel Herczeg, y de la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping, quienes brindaron detalles sobre la ejecución presupuestaria y el estado de las cuentas municipales.

Por otra parte, los concejales dieron luz verde a la actualización de la ordenanza que regula el área de Zoonosis y Vectores, con el objetivo de adecuar la normativa vigente, fortalecer las políticas de prevención y promover la tenencia responsable de animales.