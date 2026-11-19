Deportivo Roca y Centro Español, a las semifinales del PreFederal y a la LFB 2027
Barrieron sus series de visitante, en La Caldera y El Histórico. Regina le empató la llave a Pacífico y Petrolero hizo lo propio con Pérfora en el clásico de Plaza Huincul.
Deportivo Roca y Centro Español cumplieron el primer objetivo de la temporada, se metieron en las semifinales del PreFederal de básquet y lograron el pasaporte a la Liga Federal 2027. En La Caldera de Neuquén, el Naranja superó a Independiente en tiempo suplementario (77-73); mientras que el Torito dejó en el camino a Club Plottier, en El Histórico, por 87-80. Los dos barrieron sus series 2-0 y esperan rival.
Las otras dos llaves quedaron empatadas 1-1, porque Atlético Regina le ganó a Pacífico en La Calderita (87-76) y Petrolero, a Pérfora en La Cueva de Plaza Huincul, por 73-65. El domingo habrá tercer juego, en el Viejo Ramírez neuquino y en el Piti Claris del Campamento Uno.
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