Juntos Somos Río Negro comenzó a ordenar su estrategia política y territorial para el próximo año electoral.

La conducción provincial y los referentes de las mesas locales se reunieron este miércoles en Allen para repasar la situación del oficialismo, analizar el escenario político y unificar el mensaje partidario.

En el encuentro, como autoridades partidarias, participaron los jefes comunales Rodrigo Buteler (Cipolletti), Marcos Castro (Viedma), Daniela Cornejo (Pilcaniyeu), Marta Ignacio (Sierra Colorada) y Gladys Almuna (San Javier); el legislador Fabián Zgaib; los ministros Agustín Ríos (Gobierno) y Juan Pablo Muena (Desarrollo Humano), los concejales Daniel López (San Antonio) y Flavia Méndez (Godoy) y, entre otros, el titular del IPPV, Mariano Lavin. Concurrió, además, como presidente de la Asamblea, Facundo López.

La reunión comenzó con una exposición del consultor del oficialismo, Diego “Derek” Hampton, quien presentó el escenario que detecta en sus sondeos y la estrategia electoral que propone para el espacio.



En diálogo con el DIARIO Río Negro, Buteler, presidente de JSRN, contó que el asesor describió el panorama político actual y abordó el mensaje que considera apropiado para “una provincia que tiene rumbo, está sólida y representa el provincialismo”.



El intendente de Cipolletti destacó la participación de los titulares de las mesas locales, con el objetivo de que dispongan de “información y del contenido del mensaje de Juntos para que se replique en cada localidad en función de lo que está pasando en Río Negro, con sus logros del gobierno en materia de desarrollo económico”.



Aunque todavía no hay una fecha electoral definida, Buteler consideró que el partido debe prepararse para la disputa del año próximo. “Falta poco y mucho al mismo tiempo. Tenemos que tener claro, somos el provincialismo y el único partido que puede representar los intereses de la provincia”, afirmó.



Actividad territorial y convocatoria



Otro tramo del encuentro estuvo dedicado a las realidades de cada localidad, a partir de las exposiciones de los presidentes de las mesas locales. Según explicó Buteler, se insistió en la necesidad de mantener la cercanía con los vecinos y sostener la actividad partidaria en cada ciudad.



El dirigente señaló que se busca promover el funcionamiento de los locales y generar espacios de participación. “Nos encontramos con un panorama muy bueno porque hay mucha interacción con los vecinos, los gobiernos y se invita a los ministros para participar”, sostuvo.

La reunión concluyó con el compromiso de realizar en diciembre una convocatoria general de las autoridades partidarias, junto con el gobernador Alberto Weretilneck. La invitación incluirá a legisladores, intendentes, concejales y vocales de los tribunales de cuentas.



El objetivo será realizar “un análisis final de fin de año”, en una instancia que permitirá evaluar la situación del partido y ajustar la preparación para el próximo calendario electoral.