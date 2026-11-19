La Fundación Vida Silvestre Argentina anunció que su Reserva San Pablo de Valdés, en Chubut, cuenta desde ahora con un sistema de energía solar que garantizará un suministro eléctrico confiable para las actividades de conservación, investigación y monitoreo que se desarrollan en el área protegida.

Ubicada en Península Valdés, uno de los ecosistemas más emblemáticos de la Patagonia argentina y reconocido mundialmente por ser parte del Área Natural Protegida y Sitio Patrimonio Natural de la Humanidad, la Reserva San Pablo de Valdés de Fundación Vida Silvestre Argentina protege 7.360 hectáreas e impulsa acciones de restauración ambiental, monitoreo científico y formación de guardaparques, consolidándose como un modelo de conservación complementario al sistema público de áreas protegidas.

En este sentido, el nuevo sistema fotovoltaico permitirá mejorar las condiciones de trabajo de guardaparques, investigadores y equipos técnicos que desarrollan tareas fundamentales en la región.

Desde su creación en el 2005, y luego de dos décadas de trabajo continuo por la recuperación y protección de la estepa y la costa patagónica, San Pablo de Valdés ha mostrado una destacada recuperación. La regeneración de flora nativa y el retorno de especies emblemáticas reflejan el impacto positivo de las acciones de conservación sostenidas en el tiempo.

“Contar con energía solar confiable nos permite fortalecer las tareas de conservación y monitoreo en San Pablo de Valdés, una reserva clave para la biodiversidad patagónica. Además, esta iniciativa reafirma nuestro compromiso con la incorporación de soluciones sostenibles que reduzcan nuestro impacto ambiental y mejoren la eficiencia de nuestro trabajo a largo plazo”, señaló Sebastián Fermani, director de Conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.

Gracias al apoyo de WWF-Países Bajos, que acompaña la conservación de la Reserva San Pablo de Valdés desde sus inicios, la reserva continúa fortaleciendo su trabajo cotidiano en el territorio. Este compromiso sostenido en el tiempo demuestra el valor de las alianzas de largo plazo y cómo una visión compartida puede traducirse en beneficios concretos y duraderos para la conservación de la naturaleza.

La solarización de San Pablo de Valdés responde a una estrategia institucional más amplia, orientada a incorporar energías renovables en los espacios de trabajo de la organización.

Este proyecto se suma a los paneles solares instalados en las oficinas de Fundación Vida Silvestre en la Ciudad de Buenos Aires y al sistema fotovoltaico que ya abastece a la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, en Misiones. De esta manera, la Fundación Vida Silvestre Argentina continúa avanzando hacia modelos de gestión más resilientes, eficientes y alineados con los desafíos del cambio climático.

La utilización de energía renovable no solo reduce costos operativos y emisiones asociadas al consumo energético, sino que también mejora la autonomía y la capacidad de respuesta de instalaciones ubicadas en sitios remotos, donde el acceso a fuentes de energía convencionales suele ser limitado o costoso.

«Con este nuevo avance, se reafirma la convicción de que la conservación de la naturaleza y la transición hacia sistemas energéticos más sostenibles deben avanzar de manera conjunta, siendo ejemplo de cómo las instituciones pueden marcar la diferencia mediante iniciativas ambiciosas» concluyó Sebastián Fermani, director de conservación de Fundación Vida Silvestre Argentina.