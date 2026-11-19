La iniciativa de cooperación petrolera se presentó durante la 4ª Reunión de Líderes de la Comunidad Asiática de Emisiones Cero (AZEC), realizada en Filipinas. Foto gentileza.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, propuso la creación de un mecanismo regional de cooperación energética que funcionaran como una versión asiática de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) para gestionar de forma conjunta las reservas de petróleo durante períodos de crisis. El anuncio tuvo lugar en Manila, Filipinas, en el marco de la 4ª Reunión de Líderes de la Comunidad Asiática de Emisiones Cero (AZEC), desarrollada en paralelo a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La iniciativa contempla la formación de un grupo de trabajo específico sobre seguridad petrolera en Asia, que operará en coordinación con la propia AIE y el Instituto de Investigación Económica para la ASEAN y Asia Oriental. El objetivo central de este espacio será establecer normas y protocolos para la liberación y el intercambio coordinado de inventarios de crudo frente a eventuales emergencias en el suministro. Como respaldo institucional al proyecto, Takaichi confirmó además que Tokio albergará una nueva sede de la AIE que actuará como núcleo operativo de esta red asiática.

El planteo japonés se inscribió en una agenda más amplia destinada a reforzar la seguridad energética de la región frente a la creciente incertidumbre en los mercados globales. Durante el encuentro —que copresidió junto al mandatario filipino, Ferdinand R. Marcos Jr.—, la jefa de Gobierno impulsó la evolución de la plataforma actual hacia una nueva etapa denominada «AZEC 2.0», apoyada en el fortalecimiento del programa «POWERR Asia».

En esa línea, detalló que Japón buscará actuar como nexo entre los países productores y los consumidores asiáticos mediante «POWERR Gulf», un esquema orientado a consolidar la resiliencia económica y energética junto a las naciones del Golfo en Oriente Medio.

La cumbre contó también con la intervención del ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Akazawa, quien repasó las conclusiones de la reunión ministerial celebrada en octubre pasado, y sumó a India y Corea del Sur en calidad de países invitados.

Como cierre de la jornada, los mandatarios socios adoptaron una declaración conjunta y actualizaron el Plan de Acción para la Próxima Década, incorporando formalmente la resiliencia económica y energética como un nuevo pilar estratégico para compatibilizar las metas de descarbonización con la estabilidad del abastecimiento regional.