Necrológicas de hoy, jueves 19 de noviembre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 19 de noviembre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
GUTIERREZ, SILVIA AMANDINA
Falleció en Gral. Roca a los 65 años. Su esposo: Juan Carlos Feresin. Sus hijos: Marcelo, Emilio, Jonatán y Silvana. Sus hijos políticos. Sus nietos, bisnietos. Sus hermanos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 16.30 en el Cementerio PARQUE LAS FUENTES, previo oficio religioso en la capilla del mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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