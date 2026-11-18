Una empresa neuquina incorporó un equipo de perforación petrolera de última generación para pozos no convencionales, que ya está montado en su predio del Parque Industrial de Añelo. Con esa inversión, la firma busca ubicarse en el primer anillo de proveedores de Vaca Muerta, el grupo de empresas que trabaja directo para las operadoras.

Se trata de MYP Fundaciones, que mostró la nueva maquinaria en una recorrida por su planta. Participaron autoridades de la Municipalidad de Añelo y el presidente de la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (CEISA), Raúl Martín, a quienes los directivos de la compañía les explicaron el funcionamiento y el alcance operativo del equipo.

“Tenemos una convicción clara: Añelo no puede ser solamente el lugar donde se produce la energía del país. Nuestra ciudad y nuestras empresas tienen que ser protagonistas de ese desarrollo”, remarcaron desde el Ejecutivo municipal. La gestión local calificó la compra como una inversión histórica para el entramado productivo de la ciudad.

Proveedores locales en Vaca Muerta: el desafío de competir con las grandes empresas de servicios

En Vaca Muerta, la perforación de pozos no convencionales está mayormente en manos de grandes compañías de servicios nacionales e internacionales, que operan flotas de equipos de alta tecnología para las petroleras. Para una firma de origen neuquino, tener un equipo propio de ese nivel es la condición para competir por esos contratos.

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, junto a directivos de MYP Fundaciones y representantes de la cámara empresaria local, frente al nuevo equipo de perforación. (Foto: gentileza Añelo)

El tema forma parte de un reclamo histórico de Añelo, la localidad que concentra buena parte de la actividad no convencional de Vaca Muerta. Las autoridades locales insisten en que el crecimiento de la cuenca se traduzca en empleo y negocios para las empresas y los trabajadores de la ciudad, y no solo en producción.

Qué planea la Municipalidad para el Parque Industrial de Añelo

Durante la visita, el municipio se comprometió a seguir mejorando la infraestructura del Parque Industrial para atraer nuevas inversiones privadas. El objetivo, según explicaron, es que la expansión de la actividad petrolera genere más puestos de trabajo y oportunidades para la comunidad.