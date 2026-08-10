Deportivo Viedma está entre los mejores ocho de la Liga Formativa Federal U21

Prensa Deportivo Viedma. El conjunto rionegrino volverá a jugar el 21, 22 y 23 de agosto.

Otro gran paso hacia el bicampeonato para el equipo U21 de Deportivo Viedma, tras lograr la clasificación a las semifinales de la Liga Federal Formativa de Básquetbol.

El conjunto rionegrino, que fue anfitrión el pasado fin de semana del Fase 4 Interregional, consiguió avanzar a la siguiente instancia tras finalizar segundo en el cuadrangular desarrollado en los estadios de Villa Congreso y en el «Ángel Cayetano Arias».

Depo, campeón vigente de la especialidad, comenzó su participación en casa venciendo a Plottier por 74 a 62, pero el traspié sufrido en la segunda presentación ante San Lorenzo, por 78 a 64, le puso suspenso al cierre del grupo.

Ante este panorama, el combinado rionegrino debía ganar y esperar que los resultados acompañen para poder lograr la clasificación.

¡Y así fue nomás! El combinado de la capital cerró su participación con una contundente victoria ante Club Cañuelas por 86-56, resultado que, sumado a lo ocurrido en las otras llaves, le permitió seguir avanzando en el certamen.

San Lorenzo de Almagro resultó el ganador del grupo con registro de 3-0. Mientras que el anfitrión finalizó como uno de los mejores segundos por diferencia de puntos.

«Este logro es el resultado del trabajo, los entrenamientos, el compromiso y el esfuerzo colectivo de nuestros jugadores y cuerpo técnico, acompañado por dirigentes, colaboradores y, por supuesto, por todos los hinchas que están siempre alentando», expresó el club.

La instancia de semifinales se desarrollará el fin de semana del 21, 22 y 23 de agosto, en sede a definir. Depo integrará el Grupo G, debiendo enfrentar a Ferro Carril Oeste, San Lorenzo y Banda Norte de Río Cuarto.