Música popular y Folklore amplían el horizonte de la formación universitaria en Río Negro

La propuesta amplía las posibilidades de acceder a una formación universitaria en disciplinas artísticas.

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) abrió la inscripción para dos carreras de grado con una modalidad que permitirá cursar desde distintas localidades: la Licenciatura en Música Popular y la Licenciatura en Folklore comenzarán a dictarse con clases virtuales sincrónicas intensivas y encuentros presenciales periódicos.

La propuesta representa una novedad para la institución, ya que permitirá que jóvenes y adultos que viven lejos de su sede en General Roca puedan acceder a una carrera universitaria vinculada con la formación artística sin tener que trasladarse de manera permanente.

Las dos licenciaturas tendrán una duración de cuatro años. Música Popular dependerá del Departamento de Música, mientras que Folklore estará a cargo del Departamento de Artes del Movimiento.

Cómo será el cursado

La modalidad combinará clases virtuales en tiempo real con instancias presenciales periódicas. Estas últimas estarán destinadas principalmente a talleres, prácticas artísticas, ensambles y evaluaciones integradoras, actividades que requieren el trabajo presencial entre docentes y estudiantes.

Desde el IUPA señalaron que la propuesta apunta especialmente a responder a una demanda que existe desde hace años en localidades alejadas de los principales centros universitarios de la Patagonia.

Hasta ahora, quienes buscaban alcanzar una titulación universitaria en disciplinas como música popular o folklore debían, en muchos casos, trasladarse o radicarse en otras ciudades para continuar sus estudios.

Un trabajo que comenzó en las localidades

La nueva modalidad tiene como antecedente el Programa Arte Popular, una iniciativa que el IUPA desarrolla desde hace más de una década junto con el Gobierno de Río Negro y distintos municipios.

A través de ese programa, la institución extendió la formación artística a diferentes puntos de la provincia y consolidó una red territorial que ahora servirá de base para avanzar hacia carreras universitarias.

Ese recorrido tuvo además un reconocimiento mediante la Ley Provincial 5759, que estableció el 24 de mayo como Día de la Creación y Aniversario de la Escuela de Arte Popular.

Inscripción e inicio de clases

La inscripción para las licenciaturas en Música Popular y Folklore estará abierta hasta el 14 de agosto. El Curso de Ingreso Universitario, que no tendrá carácter eliminatorio, se realizará del 12 al 15 de agosto.

El inicio de la cursada está previsto para el 18 de agosto. La gestión académica y administrativa de ambas carreras se realizará mediante el sistema SIU Guaraní.