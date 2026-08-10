Roca quiere habilitar la compra directa de lotes en su parque industrial y suma nuevas empresas

El Municipio de Roca busca modificar el esquema de acceso a la tierra del Parque Industrial II, ubicado en la Ruta Provincial 6. El proyecto de ordenanza que será tratado mañana por el Concejo Deliberante propone incorporar la posibilidad de adquirir el terreno antes de ejecutar la totalidad de la inversión, una alternativa que hasta ahora no estaba contemplada.

El proyecto del Ejecutivo mantendrá además el mecanismo vigente, mediante el cual las firmas pueden comenzar con el desarrollo de sus instalaciones a través de un contrato de tenencia y avanzar posteriormente con el pago del terreno. “La novedad es que tienen dos mecanismos de acceso y que cada empresa decida cómo quiere iniciar su inversión”, explicó Alejandra Rodríguez, directora de USEP y Parques Industriales en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Parque Industrial II: Qué cambia con el proyecto que envió el Ejecutivo de Roca

Actualmente, quienes buscan instalarse deben presentar un proyecto y, una vez aprobado, pueden firmar un contrato de tenencia. El esquema permite que primero destinen recursos a la construcción y al desarrollo de la actividad y, después de cumplir con las condiciones previstas, avancen con el pago de la tierra.

Según Rodríguez, esta modalidad puede ser especialmente conveniente para pequeñas y medianas firmas porque permite concentrar el capital inicial en la puesta en marcha. “En vez de invertir directamente sobre la tierra, invertís primero sobre tu empresa”, señaló.

Con la modificación se agregaría la posibilidad de comprar primero el terreno y comenzar después con la construcción de la planta, taller u oficinas previstas. La intención es que ambas alternativas queden disponibles y que cada firma pueda optar según su situación financiera.

«Hay muchas empresas que no necesitan esa espalda financiera para iniciar y prefieren primero pagar la tierra y luego comenzar con las radicaciones de su empresa. Esa opción no estaba antes, así que ahora van a estar las dos opciones disponibles para que cada empresa decida cómo quiere iniciar su inversión», afirmó Rodriguez.

Más empresas consultan por los Parques Industriales de Roca

El debate llega mientras el Municipio registra un mayor movimiento en los espacios productivos. Rodríguez indicó que actualmente mantienen entre dos y tres reuniones por semana con firmas que buscan información sobre las posibilidades de radicación.

El Parque Industrial I, ubicado en la intersección de Del Libertador y Jamaica, cuenta con unas 65 compañías instaladas y atraviesa además un proceso de regularización de terrenos que permanecían sin desarrollo. En tanto, el Parque Industrial II tiene una firma radicada y cinco proyectos aprobados en distintas etapas de avance.

Parque industrial I de Roca. Foto: Juan Thomes.

Algunas de esas iniciativas ya realizaron la mensura y comenzaron tareas preparatorias, mientras que otras todavía se encuentran en la etapa de presentación de documentación. Rodríguez explicó que también existen otros proyectos en consulta que todavía no fueron comunicados porque no completaron el proceso administrativo.

“Estamos buscando ser una oportunidad para todas las empresas, grandes y también pequeñas y medianas», Alejandra Rodríguez, directora de USEP y Parques Industriales de Roca.

En este escenario, esta semana se firmaron dos nuevos contratos de tenencia para avanzar con proyectos de radicación en los parques industriales de Roca. Uno corresponde a una empresa del rubro de la construcción que prevé levantar dos naves industriales y oficinas técnicas y administrativas, mientras que el otro proyecto pertenece a una firma familiar vinculada al servicio técnico de equipos a gas, mantenimiento industrial y certificaciones técnicas, que construirá una nave para su taller y un sector de oficinas.

Para Rodríguez, los dos casos muestran la diversidad de perfiles que buscan instalarse en la ciudad. “Estamos buscando ser una oportunidad para todas las empresas, grandes y también pequeñas y medianas”, sostuvo.

Vaca Muerta y el perfil logístico

Entre los motivos que aparecen detrás de las consultas está también la actividad vinculada con Vaca Muerta. La directora de USEP y Parques Industriales de Roca señaló que el interés suele crecer ante anuncios relacionados con rutas y conexiones hacia la zona petrolera.

El Parque Industrial II cuenta con todos los servicios, un factor que Rodríguez considera relevante frente a otras alternativas de la región. También señaló que comenzaron a recibir consultas de compañías vinculadas al transporte y la logística.

“Es un punto estratégico o un hub logístico que tiene potencial para ese tipo de actividades”, planteó la funcionaria. También mencionó el interés de firmas relacionadas con el desarrollo de software y soluciones tecnológicas para la actividad energética.