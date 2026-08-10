Robo en una farmacia de Plottier: pidieron 5 años y medio de prisión efectiva para el segundo condenado

Una farmacia de Plottier fue escenario del episodio ocurrido el 5 de septiembre de 2025.

El Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de 5 años y 6 meses de prisión efectiva para Lautaro Ramón del Castillo, declarado responsable de participar en el asalto a una farmacia de Plottier junto a Sergio Rubén Morán. El pedido fue formulado este lunes durante la audiencia de cesura, en la que se discutió la sanción que corresponde aplicar tras el veredicto de responsabilidad del 29 de junio.

El hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2025, en una farmacia ubicada en la esquina de Tromen y avenida San Martín. Según lo acreditado durante el juicio, Del Castillo ingresó al comercio junto a Morán y ambos redujeron a las empleadas mediante amenazas con un destornillador. Luego las encerraron y se llevaron dinero y otros elementos antes de escapar.

Un robo cometido durante el día

Durante su alegato, el fiscal Horacio Maitini destacó la gravedad del episodio y señaló que fue cometido “a plena luz del día”. También remarcó el uso del destornillador para intimidar a una de las víctimas y las consecuencias psicológicas y económicas derivadas del asalto.

El representante del MPF consideró como atenuantes que Del Castillo no posee antecedentes penales, tiene 30 años, determinado nivel educativo y cuenta con acompañamiento familiar. Sin embargo, sostuvo que esas circunstancias no justifican aplicar el mínimo de la escala penal y pidió una sanción de 5 años y medio de prisión efectiva.

Además, solicitó el decomiso del automóvil utilizado para concretar el robo.

La defensa pidió el mínimo

La defensa reclamó que se imponga el mínimo legal, de 5 años de prisión efectiva, y solicitó la restitución de un vehículo que fue secuestrado durante la investigación. Antes de terminar la audiencia, Del Castillo manifestó su arrepentimiento y pidió disculpas por lo ocurrido.

Se trata del mismo asalto por el que Morán ya fue condenado. En marzo de este año recibió una pena de 5 años de prisión efectiva mediante un acuerdo abreviado homologado por la Justicia.

La audiencia de cesura fue dirigida por la jueza Carina Álvarez y los jueces Juan Pablo Encina y Luis Giorgetti. El tribunal informó que dará a conocer la pena correspondiente a Del Castillo el próximo 12 de agosto.