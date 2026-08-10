17 historias que muestran una Patagonia que no siempre aparece: presentan un nuevo libro de crónicas

Este miércoles 12 de agosto se presentará en Viedma El pianista que jamás llegó al concierto. Antología de crónicas patagónicas, un libro que reúne 17 historias de autores y autoras de la Patagonia argentina y el sur de Chile. La actividad será en la Biblioteca de la Legislatura de Río Negro, con la presencia del periodista y compilador Santiago Rey y las autoras Mónica Molinari y Carolina González.

La publicación, editada por la Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), reúne trabajos provenientes del Concurso de Crónica Patagónica, de la Diplomatura en Narrativas Creativas de No Ficción y de la plataforma periodística En estos días. El proyecto es impulsado junto con la Fundación de Periodismo Patagónico y forma parte de una apuesta por fortalecer la producción de periodismo narrativo desde el sur.

Carolina González, Santiago Rey y Mónica Molinari serán parte de la presentación de la antología en Viedma. Foto: gentileza.

Nueve años impulsando nuevas voces de la Patagonia

«Desde hace nueve años venimos trabajando con la Fundación de Periodismo Patagónico para difundir, promover y crear un espacio donde podamos leer y releer todo lo que tenga que ver con las distintas formas de narrar la realidad de los territorios que habitamos», explicó Santiago Rey en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

En ese recorrido, la Fundación puso en marcha el Concurso de Crónica Patagónica, que ya lleva ocho ediciones. Según explicó Rey, hace cuatro años se publicó un primer libro que reunió los trabajos destacados de las primeras tres ediciones.

Ahora, el nuevo volumen amplía esa experiencia. «A fines del año pasado, con la Universidad de Río Negro conformamos el Laboratorio de Periodismo Patagónico y empezamos a trabajar con la Editorial de la Universidad para publicar este segundo libro de crónicas», contó.

La antología reúne los trabajos destacados de los concursos correspondientes a 2022, 2023 y 2024, junto con textos surgidos de la Diplomatura en Narrativas Creativas de No Ficción y de la plataforma En estos días.

Una Patagonia narrada desde adentro

Para Rey, uno de los principales valores del libro está en la diversidad de las historias. La antología reúne textos de distintas provincias de la Patagonia argentina y también del sur de Chile, con una variedad de temas y enfoques.

«Quienes lo consigan se van a encontrar con historias y personas del sur del continente narradas por cronistas del lugar», señaló.

Hay relatos íntimos, historias protagonizadas por vecinos y vecinas, investigaciones periodísticas y textos que buscan mirar desde otro lugar hechos de la vida cotidiana.

«Intentamos que hubiese variedad de historias, crónicas que reflejaran desde otras miradas algunos hechos de la cotidianeidad. Hay otras que son investigaciones profundas que develan cosas que nuestros territorios ocultaban o que no conocíamos», explicó Rey.

La selección también buscó alejarse de algunas miradas estereotipadas sobre la región. En ese sentido, el Concurso de Crónica Patagónica incorpora entre sus criterios la búsqueda de una mirada que desfolclorice las narrativas sobre el sur.

«No se busca caer permanentemente en narrativas muy folclorizadas, donde se prioriza lo inhóspito, la distancia o el clima. Tienen su presencia, pero no de una manera tan literal», explicó.

El detrás de cada crónica

Además de la selección, cada texto atraviesa un proceso de edición antes de llegar al libro. Rey destacó el trabajo realizado junto a los autores para profundizar y mejorar las historias.

«Sobre cada uno de los trabajos hay un trabajo de edición, en el que hacemos devoluciones y sugerencias a los autores para que los textos tengan más brillo y más profundidad», explicó.

De esta manera, la publicación no funciona solamente como una recopilación de textos premiados, sino también como resultado de un proceso de acompañamiento y formación en escritura de no ficción.

La historia detrás del título

El nombre de la antología surge de una de las crónicas incluidas en el libro, escrita por el periodista barilochense Juan Carlos Jalil. El texto reconstruye la historia de Napoleón Argentino Araneda, un pianista nacido en Bariloche que fue secuestrado y desaparecido en Mendoza durante la última dictadura cívico-militar.

La investigación llevó más de un año y recuperó una historia que, según Rey, permanecía prácticamente desconocida en su propia ciudad.

«Era pianista y fue secuestrado en Mendoza por ser gay. Nació en Bariloche, pero Bariloche no lo conocía como un hijo propio. No estaba como víctima del terrorismo de Estado», explicó.

Por eso, El pianista que jamás llegó al concierto funciona también como una puerta de entrada a una de las historias más fuertes de la antología: una investigación que recupera del olvido a una víctima del terrorismo de Estado y vuelve a poner su historia en circulación.

La presentación en Viedma será este miércoles 12 de agosto a las 18.30, en la Biblioteca de la Legislatura de Río Negro, ubicada en San Martín 118.