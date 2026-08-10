Tres trabajadores heridos por un incidente en un área de Vaca Muerta cerca de Rincón de los Sauces

Por el incidente en El Trapial tres personas fueron trasladadas a una clínica de Petroleros Privados en Rincón de los Sauces. (Foto: archivo)

Tres trabajadores resultaron heridos este lunes 10 de agosto por una explosión tras «una reacción química» ocurrido en la Batería 1 del área El Trapial. El incidente se registró en el bloque mencionado a unos 50 kilómetros de Rincón de los Sauces y derivó en la activación inmediata de un operativo de emergencia para la contención.

En diálogo con este medio, desde el sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa precisaron que dos de los heridos son trabajadores petroleros. Mientras que la tercera persona que fue afectada pertecene a una empresa de seguridad que trabaja en el área.

Desde el gremio detallaron que, como consecuencia de la onda expansiva y el desprendimiento de esquirlas, dos operarios sufrieron lesiones menores y se encuentran fuera de peligro. En tanto, una trabajadora del área de seguridad sufrió traumatismos de cráneo y cadera, aunque permaneció «consciente en todo momento y fue trasladada» a la Clínica Petroleros para la realización de tomografías y estudios de control.

Incidente en un área de Vaca Muerta: trabajaron Policía y Bomberos

El hecho movilizó a efectivos de la Policía de Neuquén, personal de Bomberos Voluntarios y ambulancias que establecieron un corredor sanitario de urgencia para el traslado y la atención de las personas afectadas desde el sector operativo.

Tras la evacuación de la zona, equipos técnicos de la empresa junto con peritos de seguridad industrial iniciaron las inspecciones correspondientes en las instalaciones para determinar con exactitud las causas del fallo químico que desencadenó el estallido.