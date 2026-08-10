La sequía no cede en Neuquén pese a las nevadas y prorrogan la emergencia hídrica por 180 días

El gobierno de Rolando Figueroa prorrogó por otros 180 días el estado de Emergencia Hídrica, Social y Productiva en todo el territorio de la provincia producto de la continuidad de las condiciones de estrés hídrico que afectan a las cuencas de Neuquén.

La decisión se conoció este lunes por medio de un comunicado oficial en el que se advirtió por la persistencia de las complicaciones en el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agropecuaria y distintas actividades sociales y económicas.

La emergencia había comenzado a regir en octubre del año pasado y se prorrogó a través de un nuevo decreto del mandatario provincial al considerar que todavía no se revirtieron las condiciones climáticas e hidrológicas que motivaron la implementación original de la medida.

Neuquén, bajo un déficit hídrico «estructural»

Para la extensión de la declaración se evaluaron informes técnicos y ambientales que indicaron que los niveles de los embalses y los caudales de los ríos aún no recuperaron el nivel que deberían tener de acuerdo con su promedio histórico.

Desde el Gobierno explicaron que la emergencia fue prorrogada a pesar de las intensas precipitaciones registradas en los últimos meses y aclararon que el déficit hídrico que atraviesa Neuquén es «estructural».

El pedido fue elaborado por la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, cartera que conduce desde el 2025 Leticia Esteves.

Según los reportes actualizados de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), las principales variables hidrológicas siguen reflejando un escenario de escasez, situación que «hace necesaria mantener las herramientas excepcionales de coordinación y gestión».

Las medidas a implementar

Entre otras cosas esta medida permitirá darle continuidad al trabajo articulado que viene desarrollando el Comité de Emergencia Hídrica, Social y Productiva. Bajo este organismo se agrupan los ministerios de Economía, Producción e Industria; Turismo, Ambiente y Recursos Naturales; y la Jefatura de Gabinete.

El Ejecutivo resaltó la aplicación de diversas iniciativas destinadas a garantizar el abastecimiento de agua y reducir los impactos de la sequía, como las perforaciones para abastecimiento, los monitoreos permanentes de caudales, las restricciones preventivas de captaciones y el fortalecimiento de los sistemas de distribución.

El mes pasado la Provincia ya había tomado una medida similar, aquella vez con la emergencia agraria. Los motivos que se citaron desde los organismos oficiales fueron similares, centrándose en la falta de precipitaciones y de acumulación nívea en la zona andina.

Los informes citados en este caso señalaron que los registros hídricos de la provincia eran iguales o incluso inferiores a los mínimos históricos anotados desde 1998.