Golpiza brutal en Roca: piden más de 6 años de prisión para el último condenado por el ataque a un joven

La audiencia judicial donde se determinaron los pedidos de condena por la agresión con bloques de cemento en la zona céntrica de Roca.

Tras la declaración de culpabilidad dictada por el Tribunal de Juicio de Roca, este lunes se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena contra Lautaro Agustín González. El Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva para quien fue considerado coautor del delito de «tentativa de homicidio agravado por la participación de un menor de dieciocho años». El imputado, quien permanece detenido bajo prisión preventiva desde el momento del hecho, escuchó los alegatos de clausura que determinaron las pretensiones de las partes antes de conocerse el monto final de la sanción.

La fiscalía fundamentó su pedido en la extrema gravedad del daño ocasionado y la pluralidad de atacantes que intervinieron en la vía pública durante la madrugada de junio de 2025. Según detalló la fiscal Verónica Villarruel, la agresión fue ejecutada bajo un «plan común y división de tareas» por tres adultos y un menor de edad que interceptaron a la víctima en la intersección de Avenida Roca y Tres Arroyos. La intervención de terceros resultó vital para salvar la vida del joven, ya que, según la fiscalía, el ataque no cesó por voluntad de los agresores.

El devastador impacto en la salud de la víctima

Durante la jornada de cesura declararon profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), psicólogos y el médico del Cuerpo de Investigación Forense. Los testimonios coincidieron en las profundas secuelas que padece el joven, quien tenía solo 17 años al momento del ataque. Villarruel subrayó que la víctima fue «desarraigada de su vida de estudiante secundario» y perdió todo vínculo con su entorno habitual.

«Se le cortó la vida a sus 17 años por una decisión que tomaron en conjunto los imputados», sentenció la fiscal.

El informe médico recordó que el adolescente permaneció en coma durante 21 días debido a una fractura de cráneo provocada por un golpe con un bloque de concreto. Durante diez meses, el joven debió sobrevivir sin la placa necesaria para proteger su cerebro, enfrentando un proceso de convalecencia crítico.

La madre del joven también brindó su testimonio, relatando las dificultades de la rehabilitación y el impacto de las cinco cirugías cerebrales que fueron necesarias para salvarle la vida. Asimismo, una docente repasó la compleja readecuación de materias que el joven debió enfrentar para intentar retomar su educación.

Un «muro» que impidió el auxilio

La reconstrucción de los hechos validada por los jueces Emilio Stadler, Gastón Martín y Oscar Gatti ubicó a González como una pieza determinante en la agresión. El Tribunal dio por acreditado que, mientras otros involucrados golpeaban a la víctima en el suelo, González actuó como un «muro». Su rol consistió en amenazar y arrojar fragmentos de escombros al primo del herido para evitar que pudiera acercarse a socorrerlo.

«No se limitó a observar como dos de sus compañeros acometían contra la víctima, sino que violentamente, impidió que el primo pudiese asumir la conducta eficaz en salvaguarda de la vida», señalaron los magistrados en el fallo de culpabilidad.

Bajo este razonamiento, se descartó el planteo de la defensa que intentaba encuadrar el hecho como una simple «gresca» grupal sin plan previo. Para la querella, el dolo fue incuestionable: «La agresión fue brutal y continuaba si no los paraban. Hubiesen continuado hasta matarlo».

Las pretensiones de las partes y el cierre del caso

La querella, representada por Oscar Pineda, elevó el pedido de pena a 7 años de prisión efectiva, enfatizando las secuelas permanentes que convirtieron la vida del joven en un proceso de aprendizaje desde cero, incluyendo volver a comer y caminar. Por su parte, el defensor particular de González solicitó una pena de 5 años y 4 meses.

El proceso judicial contra los cuatro involucrados originales llega así a su etapa final. Cabe recordar que uno de los mayores ya cumple una condena de 8 años y 11 meses, mientras que el menor involucrado reconoció su participación oportunamente. Un tercer adulto fue absuelto en junio pasado por «orfandad probatoria», decisión que el Ministerio Público Fiscal confirmó que impugnará.

El tribunal dará a conocer la sentencia definitiva para Lautaro González el próximo martes 18 de agosto a las 12:30. Hasta entonces, el condenado permanecerá alojado en el establecimiento penal, garantizando su presencia para la lectura del fallo que determinará su futuro tras las rejas.