Deportivo Viedma resiste: le ganó a Provincial y descontó en los play offs de la Liga Argentina

En un Cayetano Arias vibrante, Deportivo Viedma luchó, mostró un gran nivel de juego y se quedó con un triunfazo frente a Provincial. Fue 83-69 en el tercer juego de los octavos de final de la Liga Argentina de básquet, para seguir con vida en la serie. Con este resultado, el equipo de Rosario lidera 2-1 y la acción continuará en la capital rionegrina el próximo jueves.

El partido comenzó muy disputado, con propuestas ofensivas colectivas por parte de ambos equipos. Sin embargo, Viedma se destacó por su solidez defensiva, lo que le permitió adueñarse del balón y, con gran eficacia, tomar la delantera. De esta manera, cerró el primer parcial arriba por 18-15.

En el segundo, el conjunto rionegrino mantuvo el control del juego, aunque Provincial sostuvo su propuesta y supo capitalizar los errores de Viedma. Depo llegó a sacar una máxima de ocho puntos (41-33), pero Provincial hizo valer su jerarquía y evitó que la diferencia se ampliara. Finalmente, se fueron al descanso con ventaja para Viedma por 41-38, tras un parcial igualado de 23-23.

Cuando corrió, Viedma pudo hacer la diferencia. (Marcos Aramburu)

Rotación y ventaja para Viedma

Tras el entretiempo, Provincial no tardó en igualar el marcador (41-41). Pero rápidamente el quinteto de Guillermo Bogiacino respondió y no permitió que los rosarinos pasaran al frente. Con una buena rotación desde el banco y gran efectividad, se quedó con el tercer cuarto por 66-60 (parcial 25-22).

En el último, Viedma sostuvo un enorme trabajo defensivo y administró bien las posesiones con ataques largos. Provincial, por su parte, peleó con buenas transiciones y capitalizando errores del local. Sin embargo, el conjunto rionegrino mostró carácter en el cierre, se impuso 83-69 (parcial 17-9) y se aseguró con el tercer juego para descontar en la serie (1-2).

A pleno. Así estuvo el Ángel Cayetano Arias en el tercer juego de la serie. (Marcos Aramburu)

Los mejores jugadores y las estadísicas salientes

Lucas González alcanzó la máxima valoración del partido, con 27, gracias a los 17 puntos y 13 rebotes, mientras que Keiver Marcano también alcanzó un doble-doble, con 12 y 10. Luciano Cáceres fue el máximo anotador del juego con 19 y Jeffrey Merchant completó el cuarteto goleador con 15. En la visita el mejor fue Gonzalo Torres, con 18 puntos, seguido de Federico Gobetti y Adrián Boccia, con 14 y 13, respectivamente.

Si de claves estadísitcas se trata, Viedma bajó 9 rebotes más que su rival (35-26) y lo superó con claridad en los tiros de dos puntos: 62 % (24-39) contra un 50 % (23-46) de Provincial. Además, lo triplicó en asistencias (15-5) y el equipo rosarino terminó con el doble de pérdidas (12-6)