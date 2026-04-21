Pérfora le ganó con claridad a Pacífico y se subió la cima de la Liga Federal de básquet

El Verde ganó en casa y volvió a lo más alto del Sur. (Archivo)

La primera fecha de las revanchas se cerró con la cómoda victoria de Pérfora sobre Pacífico (97-77) y la división Sur de la Liga Federal de básquet quedó con dos líderes en la zona Sur: el Verde y Centro Español, que también dio espectáculo y superó a Atlético Regina por un categórico 91-63, en condición de visitante.

El octavo capítulo había empezado con el gran triunfo de Deportivo Roca en La Cueva de Plaza Huincul, ante Petrolero Argentino (85-70) y el ajustado 82-81 de Club Plottier sobre Independiente en El Histórico.

Verde, de principio a fin

Pérfora controló sin problemas a Pacífico y lo superó con parciales de 27-19, 51-33 y 72-55. La victoria nunca corrió riesgos en el Oscar Piti Claris, donde seis jugadores locales alcanzaron el doble dígito. Nahuel Vicentín llegó hasta 24, lo siguió Pedro Emilio con 15 y más atrás quedaron Lucas Mohen (15), Julián Ruiz (13), Sebastián Godoy (13) y Santiago Candia (11). En el Decano sobresalieron Exequiel Sánchez (24) y Marco Roumec (13).

Las pérdidas (4 del local y 13 en la visita) fueron una de las claves de la victoria del Verde de Fernando Claris, que dominó con claridad en asistencias (20-9) y recuperos (10-4).

Posiciones y próximos partidos

La división Sur tiene como líderes a Centro Español y Pérfora, con 15 puntos y marca de 71. El podio lo completa Independiente, con 14 (6-2) y Club Plottier es el cuarto equipo con récord positivo (5-3 y 13 puntos). Más atrás aparecen Deportivo Roca (3-5, 11), Pacífico (2-6, 10), Atlético Regina (2-6, 10) y Petrolero (0-8, 8).

Así sigue el torneo

Miércoles 22 de abril, a las 21:30: Pacífico vs. Petrolero, Viejo Ramírez

Viernes 24 de abril, a las 21: Atlético Regina vs. Pérfora, La Calderita

Viernes 24 de abril, a las 21:30: Centro Español vs. Deportivo Roca, El Templo

Martes 28 de abril, a las 21: Club Plottier vs. Pacífico, El Histórico

Miércoles 29 de abril, a las 21:30: Independiente vs. Petrolero, La Caldera