Pérfora le ganó con claridad a Pacífico y se subió la cima de la Liga Federal de básquet
Le sacó 20 (97-77) en el cierre de la octava fecha del torneo. Comparte la punta con Centro Español de Plottier.
La primera fecha de las revanchas se cerró con la cómoda victoria de Pérfora sobre Pacífico (97-77) y la división Sur de la Liga Federal de básquet quedó con dos líderes en la zona Sur: el Verde y Centro Español, que también dio espectáculo y superó a Atlético Regina por un categórico 91-63, en condición de visitante.
El octavo capítulo había empezado con el gran triunfo de Deportivo Roca en La Cueva de Plaza Huincul, ante Petrolero Argentino (85-70) y el ajustado 82-81 de Club Plottier sobre Independiente en El Histórico.
Verde, de principio a fin
Pérfora controló sin problemas a Pacífico y lo superó con parciales de 27-19, 51-33 y 72-55. La victoria nunca corrió riesgos en el Oscar Piti Claris, donde seis jugadores locales alcanzaron el doble dígito. Nahuel Vicentín llegó hasta 24, lo siguió Pedro Emilio con 15 y más atrás quedaron Lucas Mohen (15), Julián Ruiz (13), Sebastián Godoy (13) y Santiago Candia (11). En el Decano sobresalieron Exequiel Sánchez (24) y Marco Roumec (13).
Las pérdidas (4 del local y 13 en la visita) fueron una de las claves de la victoria del Verde de Fernando Claris, que dominó con claridad en asistencias (20-9) y recuperos (10-4).
Posiciones y próximos partidos
La división Sur tiene como líderes a Centro Español y Pérfora, con 15 puntos y marca de 71. El podio lo completa Independiente, con 14 (6-2) y Club Plottier es el cuarto equipo con récord positivo (5-3 y 13 puntos). Más atrás aparecen Deportivo Roca (3-5, 11), Pacífico (2-6, 10), Atlético Regina (2-6, 10) y Petrolero (0-8, 8).
Así sigue el torneo
Miércoles 22 de abril, a las 21:30: Pacífico vs. Petrolero, Viejo Ramírez
Viernes 24 de abril, a las 21: Atlético Regina vs. Pérfora, La Calderita
Viernes 24 de abril, a las 21:30: Centro Español vs. Deportivo Roca, El Templo
Martes 28 de abril, a las 21: Club Plottier vs. Pacífico, El Histórico
Miércoles 29 de abril, a las 21:30: Independiente vs. Petrolero, La Caldera
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