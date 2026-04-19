Deportivo Viedma se vuelve de Rosario con la serie 0-2, en la Liga Argentina de básquet

Lisandro Fernández fue el máximo anotador de Viedma en el segundo partido de la serie. (Prensa Provincial)

Deportivo Viedma no pudo robar una victoria en Rosario y ahora tendrá que devolver gentilezas en casa, si pretende seguir en la Liga Argentina de básquet. Provincial volvió a marcar la diferencia ante su gente, ganó 75-60 y viajará a la capital rionegrina con ventaja de 2-0 en los play offs por los cuartos de final de la Conferencia Sur.

El inicio mostró a un conjunto local firme, marcando el ritmo y aprovechando su efectividad para tomar el control del juego. Viedma, en cambio, sufrió algunas imprecisiones en los pases que le impidieron asentarse en el juego. Así, Provincial se quedó con el primer cuarto por 23-15.

En el segundo llegó la reacción del Depo. Con una rotación intensa y mayor dinámica ofensiva, encontró espacios y comenzó a incomodar al rival. Provincial entró en un tramo de ofensivas largas y poco claras, y los de Viedma lo aprovecharon: igualaron el marcador, pasaron al frente y se fueron al descanso arriba por la mínima (34-35), tras un gran parcial de 11-20.

Bogiacino no le encontró la vuelta, pero al equipo le queda una vida. (Prensa Provincial)

Paridad en el tercero, todo de Provincial en el final

Después del entretiempo, el local volvió a tomar las riendas del juego. Con variantes en ataque y una defensa sólida, Provincial recuperó la ventaja y logró estirarla a ocho puntos. Viedma, por momentos, no pudo sostener la intensidad ni la precisión, y el tercer cuarto se cerró 55-52.

En el último período, Depo siguió intentando, buscando espacios y peleando hasta el final, pero Provincial mostró su mejor versión, manejó con inteligencia la pelota y el reloj, y terminó quedándose con el juego por 75-60.

Goleadores y lo que viene

Abraham Barahona, con 18 puntos y 9 rebotes, y el experimentado Adrián Boccia, con 17 tantos, fueron los máximos anotadores del equipo rosarino. Por el lado de Viedma sobresalieron Lisandro Fernandez (17), Joaquín Petre (12) y Lucas González con 11 y 14 rebotes.

Más allá del resultado, el equipo de Viedma volvió a demostrar carácter, entrega y competitividad en una serie exigente que ahora se traslada a casa. El martes 21, en el Cayetano Arias, tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa y descontar ante su gente.