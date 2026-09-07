Deportivo Viedma subió al podio del campeonato en la Liga Federal Formativa U21

El combinado Sub 21 de Deportivo Viedma finalizó en el tercer puesto de la Liga Federal Formativa, tras la disputa del Final Four el pasado fin de semana en el Polideportivo Ángel Cayetano Arias de la capital rionegrina.

El combinado local, que había caído en el cruce de semifinales, derrotó por 74-73 a Quilmes de Mar del Plata y se aseguró el último escalón del podio del cuadrangular campeonato, coronando una brillante labor siendo uno de los mejores del país.

En el primero de los cruces, Depo no pudo ante Deportivo Norte de Santa Fe y cayó ajustadamente por 76-71 en la semifinal, quedando sin chances de revalidar el título conseguido el año anterior. Sin embargo, un día después, el equipo rionegrino tuvo su revancha y un destacado cierre de participación ante su gente.

En ese encuentro, que abrió la jornada dominical, el azulgrana tuvo como figura a Joaquín Flores, que totalizó 21 puntos, aunque también fue muy bueno lo de Matías López con 12 unidades.

El campeón resultó Ferro Carril Oeste. El conjunto de Caballito, que en el primer cruce venció por 62-57 a Quilmes de Mar del Plata, se quedó con el título tras dar cuenta de Deportivo Norte por 81-74, siendo Ulises Martorell el jugador más valioso con 20 puntos, 6 rebotes y 22 de valoración.