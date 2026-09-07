Reynaldo Sietecase llega a la Feria del Libro 2026 Neuquén con un crudo retrato sobre la figura de su padre: cuándo y a qué hora

El reconocido periodista y escritor rosarino Reynaldo Sietecase desembarca en la XIII Feria del Libro de Neuquén para presentar su última novela, Cabrón (Alfaguara). Tras años de explorar la ficción criminal, el autor indaga en su propia historia para reconstruir la figura de un padre autoritario, complejo y lleno de matices.

La cita será este sábado 12 de septiembre a las 19:00 en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), en un mano a mano con la crítica literaria Eugenia Zicavo.

Sietecase deja de lado el género negro que marcó éxitos como Un crimen argentino y se sumerge en una reconstrucción afectiva. A través de pequeños objetos cotidianos recuperados —un reloj de ajedrez, discos de vinilo y viejos anteojos— desentraña la personalidad de un hombre riguroso y enojón, pero profundamente generoso. La obra invita al lector a confrontar los propios fantasmas familiares y cuestionar qué hereda un hijo de aquello que rechaza o admira.

La presentación de Cabrón se enmarca en una edición récord de la Feria “Marcelo Martín Berbel”, que consolida a la ciudad como polo editorial de la Patagonia. Durante diez días, el evento desplegará cifras históricas en el Parque Central:

250 escritores de Neuquén, Chile y 20 provincias argentinas.

de Neuquén, Chile y 20 provincias argentinas. 150 expositores distribuidos en 95 stands comerciales e independientes.

distribuidos en 95 stands comerciales e independientes. 140 presentaciones de libros y más de 50 actividades destinadas a escuelas.

de libros y más de 50 actividades destinadas a escuelas. 12ª Jornadas de Reflexión Educativa (15 al 17 de septiembre) con más de 800 docentes y estudiantes inscriptos.

La grilla nacional: de Dolina al teatro de Kartun

El cronograma de invitados nacionales cruzará literatura, periodismo y teatro de vanguardia en tres auditorios simultáneos:

Viernes 11 (20:00 hs): Verónica Boix abre el ciclo con el conversatorio sobre intimidad en la literatura.

Verónica Boix abre el ciclo con el conversatorio sobre intimidad en la literatura. Jueves 17: Mauricio Kartun dictará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”.

Mauricio Kartun dictará la masterclass “Manual de supervivencia teatral”. Viernes 18: Martín Sivak (periodismo y memoria) y Pompeyo Audivert (con su multipremiada Habitación Macbeth).

Martín Sivak (periodismo y memoria) y Pompeyo Audivert (con su multipremiada Habitación Macbeth). Sábado 19: Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti cruzan filosofía y literatura en Historias de amor y de muerte.

Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti cruzan filosofía y literatura en Historias de amor y de muerte. Domingo 20 (20:00 hs): Viviana Rivero cierra la nómina con su novela Ellas.

Diario RÍO NEGRO en el predio ferial La cobertura del evento tendrá un anclaje directo en el predio. RÍO NEGRO dirá presente con la librería Lecton en el stand 41 de la carpa 1, ofreciendo las principales novedades del mercado.

En los exteriores, el tráiler de RÍO NEGRO RADIO transmitirá su programación en vivo con entrevistas a los protagonistas durante los diez días del evento.