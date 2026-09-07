Parte oficial sobre Mirtha Legrand: qué dice el informe del Sanatorio Mater Dei tras su internación

Tras conocerse la internación reciente de Mirtha Legrand, el Sanatorio Mater Dei publicó un comunicado oficial reciente, con el propósito de disminuir el ruido alrededor de la salud de la diva de los almuerzos y su evolución.

El documento institucional que menciona la situación de Mirtha Legrand, rubricado por el director médico del establecimiento porteño, el doctor Enrique Echague, precisó que la conductora se encuentra alojada en una habitación común a raíz de una afección en las vías aéreas, descartando cuadros de gravedad extrema y delimitando los pasos a seguir dentro del protocolo asistencial.

Qué dice el parte médico del Sanatorio Mater Dei sobre Mirtha Legrand

De acuerdo con lo consignado en el informe clínico, emitido en la sede de San Martín de Tours al 2900, la referente de la televisión ingresó al sanatorio en las primeras horas del día con un cuadro respiratorio de origen bronquial.

Parte oficial sobre Mirtha Legrand: qué dice el informe del Sanatorio Mater Dei.–

El escrito médico de Mirtha Legrand detalla que la paciente «quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente», confirmando que no fue necesario recurrir a áreas de cuidados intensivos y que el abordaje apunta a monitorear su evolución de manera controlada y preventiva.

Asimismo, la institución sanitaria aprovechó la comunicación pública para transmitir el sentir del círculo íntimo de la artista: «Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha».

La hospitalización surge como una derivación directa del cuadro gripal, que el pasado viernes le impidió presentarse a las grabaciones habituales de su ciclo televisivo en El Trece, motivando en aquella jornada el reemplazo de su nieta, Juana Viale.

Los pasos del tratamiento en el Sanatorio Mater Dei y cuándo emitirán el próximo reporte de Mirtha Legrand

El parte concluye fijando un marco estricto de comunicación institucional, con el fin de evitar especulaciones en los medios de comunicación y plataformas interactivas.

Desde el establecimiento de salud remarcaron que, de no mediar alteraciones o modificaciones en el estado clínico de la animadora, el próximo parte oficial será difundido el miércoles 9 de septiembre 2026, posicionándose dicho canal como la única vía autorizada para informar sobre su salud.