Empezó la licitación de $200.000 millones para nuevos créditos hipotecarios UVA: tasas, montos y cuándo llegarán a los bancos

Este lunes, 7 de septiembre, a las 11 inició de manera oficial la licitación por $200.000 millones para financiar créditos hipotecarios UVA. Esto abrió una nueva etapa para ampliar la oferta de préstamos para primera vivienda con respaldo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Se trata de la iniciativa que lanzó semanas atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, en conferencia de prensa.

Créditos hipotecarios: tasas, condiciones del préstamo y montos máximos

El Gobierno recordó que la nueva iniciativa apunta a darles a los bancos fondeo más largo para expandir préstamos para vivienda.

La medida establece una serie de condiciones clave:

Tasa al público: tendrá un tope máximo del 7,5% anual más la actualización por UVA.

tendrá un tope máximo del 7,5% anual más la actualización por UVA. Plazo: se fija un período mínimo de devolución de 15 años.

se fija un período mínimo de devolución de 15 años. Subasta de fondos: para captar los depósitos a plazo fijo del FGS, los bancos deberán licitar ofreciendo una tasa de entre el 2,5% y el 4,5% más UVA al Banco Central.

Respecto a los montos, el esquema fija un tope de 150.000 UVA por crédito (aproximadamente USD 200.000).

Tal como lo informó Luis Caputo, la línea está enfocada en sectores de clase media que busquen acceder a su primera vivienda, teniendo en cuenta que el alcance real del capital dependerá del valor promedio de los inmuebles en cada provincia o región.

Créditos hipotecarios: cuándo llegarán las líneas a los bancos

Según lo explicado, las entidades financieras adjudicatarias dispondrán de hasta 120 días para lanzar formalmente sus líneas o ampliar las ya existentes.

Es importante destacar que cada banco definirá sus propias condiciones comerciales sin estar obligado a replicar la oferta de sus competidores, aunque siempre deberán respetar el techo de tasa del 7,5% anual + UVA. Por ejemplo, previo a la licitación, distintas instituciones adaptaron sus propuestas de la siguiente manera:

Banco Nación: Mantiene una tasa del 6,7% más UVA para primera vivienda.

Mantiene una tasa del 6,7% más UVA para primera vivienda. Banco Macro, Banco Credicoop, BBVA y Banco Ciudad: Ofrecen tasas en torno o por debajo del 7,5% anual más UVA.

Respecto a los requisitos de evaluación crediticia, la cuota mensual podrá representar hasta un 25% de los ingresos netos reconocidos. Mientras que los empleados en relación de dependencia acceden a una verificación directa de sus haberes, la evaluación para monotributistas y autónomos varía según la política interna de cada banco, considerando las fluctuaciones en la facturación. Al respecto, las entidades públicas suelen contemplar esquemas específicos para evaluar a prestadores de servicios, comerciantes y trabajadores independientes.

Con información de Infobae