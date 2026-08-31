Deportivo Viedma suma calidad internacional para la Liga Argentina 2026/27

Más refuerzos de jerarquía para el equipo rionegrino y su misión de pelear el ascenso.

Otro refuerzo de calidad para Deportivo Viedma de cara a la próxima edición de la Liga Argentina de Básquet, cuyo objetivo deportivo es volver a pelear hasta las últimas instancias y conseguir el ascenso de categoría.

En las últimas horas, el conjunto rionegrino confirmó la incorporación del chileno Marcelo Pérez Sanhueza, proveniente de la Liga Nacional de Básquetbol de Chile; un aporte internacional más que interesante para el plantel de la capital.

Pérez, nacido en Chile el 25 de abril de 1999, y de 1,96 metros de altura, viene de disputar una gran temporada en Puerto Varas Basket del básquetbol trasandino y ahora tendrá su primera experiencia defendiendo los colores de Deportivo Viedma.

El jugador trasandino supo integrar el equipo de la Universidad de Barry, disputando la Liga Universitaria de los Estados Unidos. Además, también conformó el seleccionado de su país en 2022.

Con su llegada, Depo, que hace semanas se aseguró la continuidad de Guillermo Bogliacino como director técnico, suma, entre refuerzos y continuidades, un total de nueve jugadores para su plantilla 2026/27.

Además de Pérez, ya fueron confirmados: Mateo Macrini, Lautaro Delucchi, Gastón Bertona, Luciano Cáceres, Jeffrey Merchant, Lucas González, Joaquín Petre y Alfredo Ventura.

Esta semana, el equipo azulgrana iniciará las tareas de pretemporada en Viedma. En tanto que el comienzo de la temporada venidera está estipulado para mediados de octubre próximo.