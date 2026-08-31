Roca presentó el Presupuesto 2027: proyecta $148.000 millones y prepara nuevas obras

El Municipio de Roca proyecta para 2027 un 21,64% más que en el presupuesto de este año con un fuerte eje en la obra pública. La propuesta fue presentada este lunes por la intendenta María Emilia Soria y plantea sostener el ritmo de obra pública, reforzar las políticas de desarrollo social y avanzar con la extensión de servicios básicos en distintos barrios.

Entre los anuncios vinculados al próximo año aparece además un cambio en la estrategia para financiar los conectores viales. La gestión municipal decidió modificar el esquema de contribución por mejoras utilizado para algunas de estas obras, en un contexto económico que, según explicó Soria, obliga a revisar las herramientas disponibles para sostener la inversión.

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Durante la presentación, Soria puso el Presupuesto 2027 en el contexto de la situación económica nacional y cuestionó el impacto que, según planteó, tienen las políticas del Gobierno de Javier Milei: la caída del consumo, la menor inversión privada, la ausencia de obra pública nacional y la reducción de los ingresos por coparticipación.

Frente a ese escenario, sostuvo que Roca decidió sostener el nivel de servicios y el ritmo de gestión pese al aumento de los costos. “No bajar la cantidad ni la calidad de los servicios, sino que, por el contrario, mantuvimos el mismo ritmo de gestión, incluso incrementando y profundizando las líneas de trabajo prioritarias”, afirmó la intendenta.

Plan de conectores viales en Roca: se postergará el cobro de los beneficiarios indirectos hasta 2028

Para las obras de 25 de Mayo, Rosario de Santa Fe y Gelonch, el Municipio resolvió postergar hasta 2028 el cobro a los beneficiarios indirectos, es decir, aquellos que no son frentistas de las calles intervenidas. Las obras continuarán bajo el sistema de contribución por mejoras establecido por las ordenanzas 5070 y 5071/25, pero el cobro a ese grupo quedará diferido.

El cambio llega después de la resistencia que generó el esquema de financiamiento en las primeras etapas del plan. El conector de Güemes, uno de los primeros en avanzar, había provocado un fuerte rechazo entre vecinos alcanzados por el mecanismo y el conflicto incluso llegó a la Justicia.

La nueva modalidad también contempla una diferencia para la obra de calle Evita. Como en ese sector no existen frentistas particulares que puedan afrontar el costo, el Municipio decidió que la pavimentación entre Roxana Rudel y Ruta 6 sea financiada íntegramente con fondos municipales.

De esta manera, la gestión busca sostener el Plan de Conectividad Vial pero con un esquema de financiamiento adaptado al actual escenario económico.

Un incremento del 21,64% en el Presupuesto 2027 de Roca

El proyecto presentado por Soria es un presupuesto equilibrado, con $148.609.780.000 tanto en recursos como en gastos.

Del lado de los ingresos, se contemplan $119.462,7 millones de recursos corrientes, $6.700 millones de recursos de capital, $22.410,08 millones de financiamiento externo y $37 millones correspondientes a recupero.

En cuanto a las erogaciones, se proyectan $102.128,5 millones en gastos corrientes, $40.864,27 millones destinados a gastos de capital y $5.617 millones en aplicaciones financieras.

Presupuesto 2027 $148.609.780.0000 es el monto total de recursos y gastos que proyecta Roca para el próximo año.

La intendenta vinculó la planificación del próximo año con el escenario económico nacional y sostuvo que el Municipio debió modificar su forma de gestionar para sostener los servicios y las obras pese al aumento de costos y la menor disponibilidad de recursos.

La obra pública como eje principal del Presupuesto 2027 de Roca

El presupuesto asigna $38.559 millones a obra pública, un 11,12% más que lo invertido en 2026. Dentro de ese monto aparecen nuevos proyectos de pavimentación, repavimentación, infraestructura vial, espacios públicos y extensión de redes.

En Zona Norte se prevén 41 nuevas cuadras de pavimento y cordón cuneta, con una inversión de $5.330 millones. Las obras alcanzarán a El Cauquén, Los Cardenales y Montevideo, entre San Juan y Rosario de Santa Fe; Aníbal Troilo, entre El Cauquén y El Jilguero; y Libertad, entre El Cauquén y Los Cardenales.

También se proyecta un Plan de Repavimentación con más de $8.172 millones, una inversión cinco veces superior a la del último año. A eso se suma la primera etapa del cordón cuneta en Chacramonte, con una inversión superior a los $3.500 millones.

Dentro del Plan de Conectores Viales se incluyen, además de Evita, la modernización de calle Mendoza, con ampliación de calzada y cordón cuneta desde Ruta 22 hasta Estados Unidos, y el cordón cuneta de Los Álamos, entre Jujuy y Portugal.

Paseos, plazas y servicios para los barrios

La planificación para 2027 también contempla nuevas intervenciones urbanas. Una de ellas será la extensión del Paseo del Canal Grande, desde Jujuy hasta Vinter por la margen norte, con veredas, bicisenda, iluminación, parquización, equipamiento urbano y una plaza con juegos infantiles.

También se proyecta una nueva plaza sobre calle El Cauquén, junto al CIM de barrio Nuevo, y la remodelación del Paseo del Canalito entre Italia y Mendoza.

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Otro de los capítulos de mayor inversión estará relacionado con la infraestructura básica. El Municipio prevé destinar $17.097 millones a la extensión de redes de gas, agua y cloacas.

Las obras alcanzarán a sectores de los barrios Nuevo, Quinta 25, Aeroclub, Procrear, Villa Obrera Norte, Angeloni y Carlos Soria Norte, entre otros.

Más recursos para desarrollo social

El desarrollo social será otro de los ejes del presupuesto. Para 2027 se prevé un incremento del 50,71% en esta área, que alcanzará una inversión total de $1.722 millones.

Dentro de ese presupuesto se destaca el Programa Municipal de Becas, que tendrá una suba del 57% y contará con $626,66 millones. El objetivo será acompañar las trayectorias educativas de estudiantes de nivel primario, secundario y universitario.

La gestión municipal planteó que la política social tendrá especial atención sobre la niñez y la reducción de las desigualdades de oportunidades.

Nuevos proyectos para la ciudad en los Parques Industriales

El presupuesto también incorpora acciones vinculadas con la producción, el empleo y el desarrollo industrial. En el Parque Industrial 2, el Municipio destacó la puesta en funcionamiento de Arenas Locales S.A., mientras que Franco Transportes S.R.L., Ibáñez y Asociados y Pili S.R.L. ya firmaron sus contratos de tenencia.

Además, Carpintería de Aluminio Alem avanza con los trámites para instalarse en ese predio. En el Parque Industrial 1 continuará el trabajo para recuperar lotes ociosos o abandonados y ponerlos a disposición de empresas locales, junto con las obras necesarias para avanzar en la conexión a la red de agua.

El Municipio también proyecta nuevas concesiones privadas para sumar servicios en distintos puntos de Roca. Entre ellas aparecen farmacias en Chacramonte, J.J. Gómez y Nuevo, una playa de transferencia de camiones sobre Ruta 6 y nuevos emprendimientos vinculados al turismo rural en Isla 32.

Las obras que deja encaminadas 2026 y las que se proyectan para 2027 en Roca

La presentación del presupuesto también sirvió para repasar el nivel de ejecución de obras durante este año. Entre las ya inauguradas aparecen el Centro Integrador Municipal de Alfonsina Storni, nuevas extensiones del Paseo del Canal Grande, un paseo urbano en Zona Norte sobre calle América, un puente sobre Santa Cruz, una plaza en barrio La Ribera y el revestimiento integral de la pileta del Centro Deportivo y Recreativo Municipal Patronato.

También se incorporaron nueve vehículos al parque automotor municipal y se pavimentaron 22 cuadras en barrio Quintu Panal. A eso se suma el Plan de Repavimentación, que ya acumula una inversión de $1.500 millones.

En ejecución se encuentran el Plan de Bacheo y Mantenimiento de calles, el recambio de luminarias LED, nuevas etapas del Plan de Conectividad Vial, la extensión de cloacas sobre calle 25 de Mayo, el cerramiento y climatización del segundo natatorio municipal en Zona Norte y la construcción de la primera pista de cross BMX de la provincia. También avanza el nuevo Polideportivo Municipal de calle América y Jorge Newbery, cuya obra ya fue adjudicada.

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Entre las obras previstas para iniciar o finalizar próximamente aparecen cuatro nuevas canchas de césped sintético, la plaza de dinosaurios, la remodelación del Paseo del Canalito entre Maipú y San Juan, un nuevo puente sobre calle Cipolletti y el estacionamiento a 45° en calle 25 de Mayo.

También están contempladas nuevas extensiones de gas en Chacramonte y María Auxiliadora y la regularización de suministros eléctricos en Quinta 25, Fiske Menuco Noroeste, Fuerte Argentino y Cuatro Galpones.

Con ese paquete de proyectos, el Presupuesto 2027 queda planteado como la hoja de ruta de la gestión municipal para sostener el nivel de inversión, con especial peso de la obra pública y los servicios, pero también con cambios en los mecanismos utilizados para financiar algunas de las intervenciones.

Al cerrar la presentación, Soria destacó el trabajo de los 1.393 empleados y empleadas municipales y definió al presupuesto como una herramienta de planificación para establecer las prioridades de la ciudad durante el próximo año.