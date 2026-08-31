Condenaron a dos hombres por vender drogas en Neuquén: 4 años de prisión y deberán pagar $14 millones

La investigación comenzó tras denuncias anónimas sobre movimientos vinculados con la comercialización de estupefacientes en el barrio Gregorio Álvarez.

Dos hombres fueron condenados a cuatro años de prisión efectiva por vender drogas en Neuquén. La Justicia homologó un acuerdo de procedimiento abreviado presentado por la fiscal Paula Yerfino, mediante el cual Braian Luis Leguizamón y Octavio Axel Danilo Romero reconocieron su responsabilidad.

Además de la pena de prisión, ambos deberán pagar una multa de 55 unidades fijas, por un monto total aproximado de $14 millones.

Cómo funcionaba la venta

Según la investigación, entre el 10 de marzo y el 7 de mayo de 2026, Leguizamón y Romero comercializaron estupefacientes desde una vivienda del barrio Gregorio Álvarez y también mediante entregas a domicilio.

Para concretar las operaciones utilizaban vehículos y recibían pagos en efectivo, a través de billeteras virtuales y transferencias bancarias. El análisis de los movimientos electrónicos permitió detectar operaciones por más de $30 millones durante el período investigado.

La pesquisa comenzó a partir de seis denuncias anónimas que advertían sobre la venta de drogas en ese domicilio. A partir de las tareas realizadas por el Departamento Antinarcóticos de la Policía del Neuquén, se registraron 89 movimientos considerados compatibles con la comercialización de estupefacientes.

Una multa y una causa por un arma

Durante la audiencia realizada este lunes, la fiscal Yerfino detalló las penas acordadas. Ambos hombres recibieron cuatro años de prisión efectiva y la multa correspondiente por la actividad vinculada con la venta de drogas.

En el caso de Romero, además, se estableció una multa menor por la tenencia ilegal de un arma de fuego encontrada durante un allanamiento.

La resolución también dispuso la restitución de la vivienda utilizada en la maniobra a su titular, quien es familiar de uno de los condenados. Además, se ordenó comunicar la sentencia al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), propietario del inmueble, para que evalúe la situación.