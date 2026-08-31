Brindan herramientas legales para docentes en el curso «Saber para no temer» en Cipolletti

En un escenario donde el ejercicio de la docencia y la conducción deportiva se ven atravesados por el temor a las consecuencias legales, la formación se consolida como un pilar indispensable para garantizar un cuidado de los alumnos. Con el propósito de transformar esa inseguridad en una prevención consciente e informada, la comunidad vive el Curso de Capacitación “Saber para no temer: Herramientas legales para el ejercicio de la docencia actual”.

Luego del primer encuentro celebrado el pasado 28 de agosto, la jornada final tendrá lugar el próximo viernes 4 de septiembre en el Auditorio del Sindicato de Luz y Fuerza de Cipolletti. Organizada por la Dirección General de Deportes de la Municipalidad de Cipolletti, cuenta con la aprobación del Consejo Provincial de Educación de Río Negro mediante la Resolución de Interés Educativo Nro. 4678.

El dictado está a cargo de Marcelo Antonio Angriman, quien aporta una perspectiva integral al ser abogado, Profesor Nacional de Educación Física y docente universitario. Según explicó, el propósito central de estas jornadas es impulsar una campaña masiva de prevención y fomentar la adopción efectiva de medidas de seguridad que garanticen la protección de niños, jóvenes y adultos en los ámbitos escolares y deportivos.

En concordancia con las reflexiones planteadas en su libro Responsabilidad del Docente, Angriman promueve una visión en la que el conocimiento jurídico no busca restringir la tarea pedagógica, sino fundamentar una auténtica cultura del cuidado.

En ese marco, el autor advierte que las reglas punitivas por sí solas no solucionan el problema: «La necesidad de acudir a una ley implica el fracaso de todo intento educativo. Si fuéramos una sociedad más desarrollada en ese aspecto, la sanción de una regla jurídica no haría falta», remarca el especialista, enfatizando que la verdadera solución radica en anticiparse a los riesgos mediante la educación y la concientización.

A lo largo del desarrollo de la capacitación se profundiza en el deber de prevención y en la actualización de la responsabilidad civil tanto para docentes como para establecimientos educativos e instituciones deportivas. Asimismo, el programa contempla el análisis del marco legal referente a la responsabilidad de los padres, la responsabilidad penal del docente y los alcances del nuevo régimen de la ley penal juvenil.

La propuesta aborda también problemáticas de alta complejidad social como el bullying, el cyberbullying, el grooming y el acoso callejero, ofreciendo a los participantes pautas técnicas para la redacción de actas institucionales y nociones de mediación con un enfoque restaurativo.