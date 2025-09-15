Deportivo Viedma hace historia en la Liga Federal de básquet: clasificó al Final Four U21

Deportivo Viedma sigue su marcha vitoriosa en la Liga Federal Formativa U21 de básquet y se metió entre los cuatro mejores del país. El equipo de la capital rionegrina aprovechó la localía en un Cayetano Arias repleto, venció a River por 80-77 y selló su clasificación al Final Four 2025. La otra plaza fue para Racing, mientas que el Millonario y Centro Español de Plottier quedaron eliminados de la competencia que organiza la Confederación Argentina (CAB).

Los dirigidos por Iván Ludueña cerraron el cuadrangular semifinal con puntaje ideal, ganando los tres partidos disputados ante La Academia, El Torito de Plottier y River. De esta manera, los chicos mantienen un andar perfecto: 11 triunfos en 11 presentaciones.

El Depo le ganó un partidazo a River, por 80-77. (Prensa Deportivo Viedma)

Petre, determinante en la victoria ante River

El duelo frente al Millonario tuvo como gran figura a Joaquín Petre, autor de 28 puntos (7-9 en dobles, 4-8 en triples y 2-5 en libres), además de 9 asistencias. A su lado brilló también Enzo Lara, quien aportó 15 puntos y 18 rebotes, siendo determinante en la zona pintada.

El equipo esta de racha: 11 victorias al hilo. (Prensa Deportivo Viedma)

Alfredo Ventura, Nicolás Lengyel, Matías López, Tobías Rivera, Elías Yegros, Francisco Pereyra, Máximo Morales, Joaquín Flores, Federico San Martín y Vincent Breir completaron el plantel del equipo que está listo para el cuadrangular final, que se disputará entre el 27 y 28 de este mes en sede a designar.

Todos los resultados del cuadrangular semifinal

Racing 71-River 61

Deportivo Viedma 91-Centro Español 71

Centro Español 50-River 83

Deportivo Viedma 87-Racing 76

Racing 87-Centro Español 64

Deportivo Viedma 80-River 77

El Depo eliminó a River y va al F4 con Racing. El otro eliminado fue Español. (Prensa Deportivo Viedma)

Deportivo Viedma y Racing se metieron en el cuadrangular final junto a Chamical Básquet y Hércules de Charata, que se clasificaron por la otra llave semifinal. Quedaron afuera San Martín de Marcos Juares y Racing de Chivilcoy, que no se presentó a jugar.



