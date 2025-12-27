Las vacaciones de Colapinto: fue al supermercado, saludó al carnicero y compró leche chocolatada

Colapinto visitó un supermercado de San Andrés de Giles y se sacó fotos con sus seguidores.

Franco Colapinto llegó a la Argentina después de concluir la temporada 2025 de la Fórmula 1. El piloto de Alpine aprovecha cada momento para descansar antes del inicio de la preparación de la nueva compaña, en la que buscará un mejor rendimiento con el nuevo modelo de la escudería.

Durante sus primeros días en el país, Franco presenció el recital de Airbag, jugó al pádel con Carlos Tevez y cenó con su amigo, el productor musical Bizarrap.

El saludo de Franco Colapinto en sus vacaciones para el Club Atlético Pilar

Franco Colapinto mandó un saludo para el Club Atlético Pilar 👋🏼



“Entrenando en La Palmera antes de las fiestas para bajar todo lo que voy a comer” JAJAJAJAJ pic.twitter.com/ObjYiEFLJJ — 43 ★ (@ColapintoFiles) December 21, 2025

En las últimas horas, el piloto de F1 apareció en una localidad bonaerense y sorprendió a todos. El lugar elegido fue San Andrés de Giles, una localidad de 26.000 habitantes, ubicada al norte de provincia y distante a unos 60 kilómetros de su Pilar natal.

Franco llegó hasta allí con su familia y se maneja con total libertad, lo que le permite recibir el cariño de los fanáticos de forma directa. Junto a su papá Aníbal, visitó un supermercado del lugar y causó furor.

Colapinto se sacó fotos con los fanáticos a la salida del supermercado.

Las imágenes de viralizaron rápidamente y lo muestran en el sector de la carnicería mientras era atendido. Antes de irse, se sacó fotos con los empleados en la puerta del comercio.

En una de ellas, el argentino posó con una bolsa en la mano y un tetra brik de leche chocolatada, lo que disparó una catarata de comentarios en las redes sociales.

Sus seguidores destacaron esa elección como una característica de su sencillez. Inmerso en un mundo de glamour como el de la F1, el argentino conserva intactas las costumbres de su niñez en el país.