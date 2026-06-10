Dibu Martínez tendría acordado el contrato con Juventus: la oferta millonaria que recibiría Aston Villa

Luego del Mundial 2026, Emiliano Martínez continuaría su carrera lejos del Aston Villa. Tras ganar la Europa League, el arquero de la Selección Argentina se iría de Londres en busca de nuevos objetivos y ya tendría todo acordado con un gigante del futbol europeo.

Según los medios internacionales, el Dibu ya tendría un acuerdo contractual con Juventus. La Vecchia Signora pusó los ojos en el argentino tras una floja temporada de Di Gregorio. De acuerdo con Sky Sports, el campeón del mundo habría «aceptado un contrato de tres años con un salario reducido«, con respecto a lo que ganaba en la Premier League, que era alrededor de nueve millones de dólares anuales.

El siguiente paso será las negociaciones entre los clubes. El marplatense tiene contrato con Aston Villa hasta 2029 y el futuro del fichaje dependerá de la postura de los Villanos ante la posible salida de una de sus estrellas.

La idea de Juventus es no realizar una gran inversión de dinero, pero en Londres lo dejarían ir por una suma cercana a los 20 millones de dólares. Por eso, el propio Martínez comenzarán gestiones para tratar de buscar una salida más rápida y barata.

Cabe destacar que en la próxima temporada la Juventus disputará la Europa League, luego de terminar en la sexta posición en la liga italiana. El gran objetivo de uno de los grandes e históricos del futbol europeo será volver a quedarse con el título de Serie A, que no consigue desde 2020, y clasificar a Champions League.