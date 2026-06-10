La ilusión de Messi de disputar un nuevo Mundial: «Vamos a dejar todo e intentarlo como siempre»

Lionel Messi no fue titular ante Islandia, pero ingresó en el complemento y tardó menos de dos minutos en marcar la diferencia. En la primer pelota que tocó, La Pulga asistió a Lautaro Martínez, quien definió desviado pero el arquero rival le cometió penal, que el astro cambió por gol.

Tras volver a jugar con la Selección Argentina, el capitán de la Albiceleste expresó la alegría de poder estar en cancha tras la lesión: «Tenía ganas de jugar un rato que llegaba con esa molestia desde que llegué. Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya«.

Luego, remarcó su entusiasmo en la previa a su sexto Mundial: «Feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre«.

También le habló a los fanáticos argentinos, que se ilusionan con la posibilidad del bicampeonato mundial: «Dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más«.

Además, aseguró que intentarán que tratarán de conseguir la gloria nuevamente en Estados Unidos: «Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo«.

Pero advirtió la dificultad que conlleva seguir ganando en el futbol: «Cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo«.

El nuevo récord tras marcar ante Islandia

Messi marcó de penal el 2-0 ante Islandia y rompió un récord que tenía una vigencia de 69 años. Con el grito en el amistoso, la Pulga anotó su gol número 117 con la camiseta albiceleste y se convirtió en el goleador más longevo de la historia de la Selección Argentina.

El capitán marcó con 38 años, 11 meses y 18 días y superó a Ángel Labruna, que metió su último gol con la Selección en 1957 también a la edad de 38 años, pero con nueve meses y 10 días.