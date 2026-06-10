La ilusión de Messi de disputar un nuevo Mundial: «Vamos a dejar todo e intentarlo como siempre»
La Pulga volvió a convertir con la Selección Argentina y expresó sus ganas de buscar nuevamente la gloria en esta Copa del Mundo. Mirá acá todo lo que dijo.
Lionel Messi no fue titular ante Islandia, pero ingresó en el complemento y tardó menos de dos minutos en marcar la diferencia. En la primer pelota que tocó, La Pulga asistió a Lautaro Martínez, quien definió desviado pero el arquero rival le cometió penal, que el astro cambió por gol.
Tras volver a jugar con la Selección Argentina, el capitán de la Albiceleste expresó la alegría de poder estar en cancha tras la lesión: «Tenía ganas de jugar un rato que llegaba con esa molestia desde que llegué. Me sentí muy bien, tenía ganas de arrancar ya«.
Luego, remarcó su entusiasmo en la previa a su sexto Mundial: «Feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre«.
También le habló a los fanáticos argentinos, que se ilusionan con la posibilidad del bicampeonato mundial: «Dije en su momento que este grupo no los iba a dejar tirados y lo demostró este año que compite sea cual sea el rival o competición y sigue demostrando que está con las mismas ganas y la misma ilusión de querer competir. Es un grupo muy ganador que quiere siempre más«.
Además, aseguró que intentarán que tratarán de conseguir la gloria nuevamente en Estados Unidos: «Lo vamos a intentar como lo hicimos siempre, que la gente no tenga dudas de que vamos a dejar todo«.
Pero advirtió la dificultad que conlleva seguir ganando en el futbol: «Cada vez cuesta más, pero nos acostumbramos a eso y acostumbramos a la gente a eso y vamos a intentar repetirlo«.
El nuevo récord tras marcar ante Islandia
Messi marcó de penal el 2-0 ante Islandia y rompió un récord que tenía una vigencia de 69 años. Con el grito en el amistoso, la Pulga anotó su gol número 117 con la camiseta albiceleste y se convirtió en el goleador más longevo de la historia de la Selección Argentina.
El capitán marcó con 38 años, 11 meses y 18 días y superó a Ángel Labruna, que metió su último gol con la Selección en 1957 también a la edad de 38 años, pero con nueve meses y 10 días.
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