Tras la finalización del Mundial Sub 20, se viene un nuevo desafío para Placente en una cita mundialista de menores. Los detalles.

Diego Placente dio la lista de convocados de la Selección Argentina para el Mundial Sub 17 de Qatar

El Mundial Sub 17 Qatar 2025 comenzará el 3 de noviembre y se extenderá hasta el 27 del mismo mes. Luego del subcampeonato de la Sub 20, habrá un nuevo desafío para una de las selecciones menores de Argentina.

Diego Placente será el DT del Seleccionado. Este miércoles, la AFA compartió la lista de convocados para el Mundial. Con la base del equipo que ganó el torneo de L´Alcudia en España, 21 futbolistas representarán a la albiceleste.

Hay dos juveniles que juegan en el futbol europeo. Se trata de José Castelau, que es arquero de Real Madrid Castilla y Can Armando Güner, de Borussia Mönchengladbach. El delantero nació en Alemania, pero eligió representar a Argentina por la nacionalidad de su madre.

Las mayores ausencias de esta lista son: Juan Cruz Meza (River), Alex Verón (Vélez) y Tomás Parmo (Independiente). Estos futbolistas estuvieron muy cerca de entrar pero se quedaron afuera por cuestiones futbolísticas y por la escasa cantidad de futbolistas que se convocan para estos torneos juveniles.

La lista de convocados de la Selección Argentina

Arqueros:

José Castelau (Real Madrid)

Juan Manuel Centurión (Independiente)

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Defensores:

Fernando Closter (Independiente)

Thiago Yañez (Argentinos Juniors)

Simón Escobar (Vélez)

Matías Satas (Boca)

Mateo Martínez (Racing)

Santiago Silvera (Argentinos Juniors)

Misael Zalazar (Talleres)

Mediocampistas:

Alejandro Tello (Racing)

Santiago Espíndola (River)

Felipe Pujol (Vélez)

Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Delanteros:

Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

Felipe Esquivel (River)

Thomas De Martis (Lanús)

Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors)

Gastón Bouhier (Argentinos Juniors)

El fixture de la Selección Argentina en el Mundial Sub-17

La Selección Argentina integrará el Grupo D del Mundial Sub-17. Debutará el 3 de noviembre frente a Bélgica, en su segundo encuentro se medirá a Túnez el 6 de noviembre y cerrará la fase de grupos el 9 de ese mes contra Fiyi.

Por primera vez, el mundial de la categoría tendrá 48 participantes, con 12 grupos de 4 equipos cada uno. 32 selecciones avanzarán a la segunda fase: los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Argentina buscará ganar por primera vez el torneo. El mejor registro de la albiceleste en la categoría es un tercer puesto. Sorpresivamente, Nigeria es el máximo ganador con 5 títulos.