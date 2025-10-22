Moretti busca frenar la quiebra de San Lorenzo y presentó un plan de pagos ante la Justicia

En medio de la fuerte crisis institucional que atraviesa San Lorenzo, Marcelo Moretti se presentó ante la Justicia junto a su abogado para intentar frenar el pedido de quiebra presentado por el fondo suizo AIS Investment Fund, que reclama una deuda cercana a los 4,7 millones de dólares.

La propuesta de Moretti ante la Justicia para evitar la quiebra de San Lorenzo

El presidente del club busca demostrar que la situación económica de la institución no justifica una medida tan extrema y presentó un plan de pagos con el que pretende resolver el conflicto. En la documentación entregada al tribunal, se detalla que San Lorenzo posee bienes y derechos federativos de jugadores valuados en más de 90 millones de dólares, una cifra ampliamente superior al reclamo judicial.

La defensa de Moretti también argumenta que los abogados del fondo omitieron pasos procesales previos, como el pedido de embargo de cuentas, antes de recurrir directamente a la solicitud de quiebra.

En paralelo, desde la presidencia del club se envió un correo formal ofreciendo un esquema de pago que todavía no recibió respuesta. La propuesta incluye:

– Un pago inicial de 1,5 millones de dólares al momento de la firma.

-La cesión de documentos pendientes de cobro por las transferencias de Agustín Martegani (700 mil USD), Iván Leguizamón (400 mil USD) y Elián Irala (1 millón USD).

–Tres cuotas semestrales de 500 mil dólares, financiadas con los ingresos por abonos de los hinchas.

El plazo judicial vence este miércoles y, si no se alcanza un acuerdo o no se concreta un pago parcial, San Lorenzo podría ser declarado en quiebra, una situación que mantiene en vilo al mundo azulgrana.

El conflicto llega en un contexto de gran inestabilidad institucional y política. Moretti, que fue restituido judicialmente tras la acefalía del club, explicó que no viajó con el plantel a Tucumán, donde el equipo ganó 2-1, para concentrarse en resolver esta crisis.

Mientras tanto, el presidente continúa en funciones y define los próximos pasos a seguir en medio de un clima cada vez más tenso.

Tras haber tenido que abandonar la sede social en patrullero la semana pasada, Moretti intenta ganar tiempo y sostener la gobernabilidad mientras busca evitar el peor escenario: la quiebra de San Lorenzo.