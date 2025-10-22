Baja en Boca: Rodrigo Battaglia se desgarró y se perderá el Superclásico

A la espera del partido con Barracas Central, el cuerpo técnico de Boca recibió una pésima noticia. Se trata de Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo y estará marginado por al menos tres semanas, lo que lo descarta por completo para el Superclásico del 9 de noviembre.

El mediocampista se ausentará de los encuentros ante el Guapo, Estudiantes de La Plata y River. Dependiendo de su evolución podría llegar con lo justo al último compromiso del torneo Clausura, ante Tigre en La Bombonera.

En la previa de un partido clave, como será el del próximo lunes ante Barracas Central, Boca recibió una pésima noticia. Rodrigo Battaglia, titular indiscutido en el Xeneize, no pudo terminar la práctica por un fuerte dolor muscular.

#ParteMédico



El jugador Rodrigo Battaglia presenta una lesión muscular Grado II del sóleo de la pierna izquierda.



Depto. Médico Fútbol Profesional pic.twitter.com/mmqzk3TQxa — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 22, 2025

El futbolista, quien ha sido titular en todos los partidos que su equipo jugó a lo largo del semestre, se realizó los estudios correspondientes y los resultados confirmaron que sufrió un desgarro en el soleo. Como mínima, estará ausente por las próximas tres semanas.

En este contexto, no solamente se perderá el partido reprogramado ante Barracas Central, sino que no estará a disposición de Claudio Úbeda para los enfrentamientos ante Estudiantes de La Plata y River.

De esta manera el Xeneize no solamente perderá en la recta final del torneo a una pieza clave en el once titular, sino que no podrá contar con su máximo goleador en lo que va del semestre (el ex Huracán lleva cuatro conquistas).

Milton Delgado, que viene de ser Balón de Bronce en el Mundial Sub 20, William Alarcón y Ander Herrera son los tres futbolistas que pelean por adueñarse del puesto vacante que quedó en mitad de cancha.