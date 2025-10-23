Racing aguantó hasta el minuto 87 y Flamengo ligo en la primera semifinal de la Libertadores

A pesar de la caída, la Academia dejó una buena imagen en Brasil. Y recibió la banca de su hinchada. (AP)

Racing tuvo aguante, pero le faltaron 3 minutos para volver de Río de Janeiro con el marcador en cero. Un gol en contra de Marcos Rojo le dio mínima ventaja a Flamengo (1-0), que ahora tendrá que venir a Avellaneda para definir uno de los finalistas de la Copa Libertadores. El partido de vuelta se disputará el miércoles 29 de octubre, a las 21:30, en el Cilindro de Avellaneda.

Gustavo Costas sorprendió con la formación y lejos de especular, salió con un tridente en ataque. La movida le salió bastante bien ante un rival que fue superior, pero que en ningún momento se llevó por delante a la Academia. Así, pasaron los minutos y el negocio estuvo cerca. Sin dudas, el equipo argentino está en condiciones de revertir la serie.

Carrascal fue decisivo en el gol de Flamengo. (AP)

Las más claras, de Flamengo

La primera llegada del partido fue para el local, a los 15, cuando Jorge Carrascal sacó un remate bajo y muy potente por el primer palo, contenido de gran manera y sin dar rebote por Cambeses. Cinco minutos más tarde, un centro desde la izquierda al segundo palo fue bajado por el lateral Guillermo Varela para el remate de primera del volante Giorgian De Arrascaeta, que dio en el caño izquierdo de Cambeses.

Racing tuvo su única llegada del primer tiempo cuando iban 33 minutos, con un córner al primer palo del mediocampista Agustín Almendra que fue punteado por el delantero Santiago Solari, con un remate alto que fue despejado por el arquero Agustín Rossi.

Alex Sandro, Colombo y un partido jugado al límite. (AP)

Los mejores 20′ de Racing

La primera llegada del complemento fue de Racing, a los 11, cuando un córner al segundo palo habilitó un buen cabezazo del mediocampista Santiago Sosa que dio en el travesaño, aunque la jugada fue anulada por una falta previa. Esta jugada motivó a la Academia que siguió unos minutos con el dominio.

Sin embargo, el tramo final fue de Flamengo. Cambeses volvió a salvar a Racing a los 32, con un remate desde la frontal del área del extremo Samuel Lino que fue detenido por el exBanfield con un vuelo extraordinario.

Rojo, Sosa y De Arrascaeta, protagonistas centrales de la primera semifinal. (AP)

Y a los 42 minutos, el arquero volvió a desviar un mano a mano sobre el costado izquierdo del área, aunque el rebote fue rematado por Jorge Carrascal desde el borde del área. La pelota dio en Rojo y se metió. Una lástima porque la Academia hizo un gran esfuerzo.

La síntesis

Flamengo (1): Agustín Rossi; Guillermo Varela, Danilo, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Pedro. DT: Filipe Luis

Racing (0): Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

Gol: ST 43 Marcos Rojo en contra

Cambios: ST 10 Ayrton Lucas por Alex Sandro y Gonzalo Plata por Luiz Araujo (F), 13 Facundo Mura por Rojas (R), 19 Juan Nardoni por Almendra (R), 27 Samuel Lino por De Arrascaeta (F) y Bruno Henrique por Pedro (F), 38 Emerson Royal por Varela (F), 42 Matías Zaracho por Solari y Adrián Balboa por Martínez (R)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)-VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Estadio: Maracaná, Río de Janeiro