Dolor por la muerte de Miguel Russo: la noche que se fue a dormir siendo DT de la Selección, pero un llamado lo cambió todo

A lo largo de su exitosa carrera en el mundo del futbol, vivió diferentes situaciones que lo marcaron. Una de ellas fue su casi llegada al banco de la Selección Argentina, que inesperadamente se truncó a último momento. Los detalles.

Dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo: la noche que se fue a dormir siendo DT de la Selección

Este miércoles, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años, luego de luchar durante varios años contra una dura enfermedad. A lo largo de su carrera obtuvo grandes éxitos deportivos, como títulos o ascensos, y estuvo muy cerca de ser el DT de la Selección Argentina.

En el transcurso de su vida, Miguelo vivió noches intensas en el futbol, pero ninguna como aquella del 2008. Alfio «El Coco» Basile había renunciado como técnico de la albiceleste y dejó vacante el puesto más prestigioso del futbol argentino.

El principal reemplazante era Russo. El DT ya era confirmado por medios y en la AFA lo esperaban para ultimar detalles. Pero inesperadamente, un llamado le imposibilitó el sueño más grande de su carrera.

El llamado que lo cambió todo e imposibilitó su llegada a la Selección

En una entrevista con Juan Pablo Varsky, Miguel contó la anécdota: «Me llamaron a la noche para decirme que era y después para decirme que no. Me dormí siendo el técnico de la Selección y me desperté con que ya no lo era«, sentenció.

Una de las tapas que quedó para la historia fue la del diario Clarín, que tituló: «Selección: se va Basile y viene Russo«. El propio Russo, unos meses después, en charla con Marcelo Palacios, reconoció el impacto que tuvo la noticia en su vida: «Es una tapa que te conmueve, a vos y a todo lo que te rodea. No ponen algo así porque sí, no juegan con la noticia«.

El nombre que lo cambió todo tenía los pergaminos: Diego Armando Maradona. Tras la salida de Basile, el 10 se había autopostulado y desde la AFA se vieron acorralados, ya que si «Pelusa» recibía un no como respuesta, se armaría una guerra mediática sin límites. Julio Humberto Grondona tomó la decisión y Russo la tomó de la mejor manera.

«Dios sabrá por qué no me tocó y sabrá cuándo me irá a tocar… Sé que en algún momento me va a tocar porque vengo creciendo permanentemente», dijo en alguna oportunidad. Lamentablemente, esa oportunidad nunca llegó. Pero su actitud ante esta injusta decisión demostró sus valores: nunca perdió la calma y jamás tomó rencor con los protagonistas. Por esto y muchas cosas más, Miguelo será recordado por siempre por el futbol argentino.